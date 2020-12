NUDES, les premiers écouteurs sans fil pour les femmes

Publicité

Après les nouveaux AntiPods 2, Divacore lance la gamme Nudes. Et là, on peut se demander pourquoi et ce qu’ils ont de différents.

Partant d’un constat, que les écouteurs présents sur le marché sont classiques dans les formes, mais aussi au niveau des coloris. Car oui, on reste quasiment toujours sur du noir encore du blanc. Et bien, pour tenter de marquer un style diffèrent, Divacore, le français (lorrain) de l’audio nomade, lance sa marque: Nudes.

Nudes ou les écouteurs qui se veulent stylés

Les écouteurs ne sont plus seulement des accessoires tech. Ils deviennent des objets que l’on à l’habitude d’avoir dans notre vie quotidienne.

Il faut dire que le design et les coloris des écouteurs Nudes est dans l’air du temps et donc, moderne. Leur ergonomie est plutôt sympa. Ils ont des dimensions réduites par rapport aux écouteurs classiques et avec une forme qui s’adapte à toutes les oreilles.

Pratique à utiliser

Avec leur bouton facile d’accès et à commande tactile, les Nudes s’emportent facilement partout et ils peuvent se glisser dans la poche d’un vêtement ou dans un sac à main. En effet, le boitier de transport est plutôt compact.

Fonctionnalités des Nudes

Totalement sans fil, tactile, assistant vocal, prise des appels, connexion en bluetooth 5.0, charge rapide en USB-C, autonomie de 4h et jusqu’à 15h via le boîtier fourni pour les recharger. Ils ont ce qu’il faut pour être dans l’air du temps.

Pour les sportifs, mais sous conditions

Les écouteurs Nudes semblent robustes. Ils sont équipés d’une ailette de maintien. Ils résistent à l’eau et aux projections (poussière, éclaboussures), certifiés IPX 4. Bref, ils conviendront pour les sportifs. Cependant, il ne faudra pas prendre une douche, ou plonger dans la piscine.

Prix et coloris des Nudes

Ils seront disponibles en 4 coloris: Iconic Tan, Perfect Choco, Crush Coral, Wild Peach. Pour un prix de 69 euros. Actuellement en précommande, au tarif de 49 euros sur le site de Divacore.