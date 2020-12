Des fonctionnalités Facebook Messenger et Instagram indisponibles

Publicité

Si vous êtes un utilisateur avisé de Facebook Messenger ainsi que d’Instagram, vous avez surement vu passer cette mention sur les applications « Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles ». Découvrez dans notre article quelles sont les fonctions impactées ainsi que la raison de cette indisponibilité.

Depuis ce jeudi 17 décembre, Facebook a rendu indisponibles certaines fonctionnalités de Messenger et Instagram. On peut ainsi lire dans ces applications que « Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Ceci est dû à de nouvelles règles concernant les services de messagerie en Europe. Nous mettons tout en œuvre pour les rendre à nouveau disponible. »

De façon plus concrète, sachez que les sondages, les réponses personnalisées, les pages d’assistances ainsi que les surnoms dans vos discussions ne sont plus disponibles sur Messenger. Pour Instagram, les autocollants, les effets de réalité augmentée et les sondages ont disparu.

La décision de rendre indisponibles ces fonctionnalités est assez simple. En effet, Facebook a temporairement enlevé certaines fonctions afin de respecter la directive européenne ePrivacy de 2002. Dans les grandes lignes, la réglementation vise à protéger la vie privée ainsi que les communications électroniques. Sa date de mise en application effective est le 21 décembre 2020.

Des API Messenger aussi impactées

De plus, Facebook déclare en effet qu’ « À partir du 16 décembre, plusieurs API Messenger ne seront plus disponibles pour les développeurs et les entreprises en Europe, et pour les personnes en Europe qui se connectent avec les entreprises à l’échelle mondiale. » Une décision qui va impacter directement les campagnes publicitaires des annonceurs sur le réseau social. En effet, ceux-ci ne pourront plus optimiser leurs campagnes de publicité grâce aux API de Messenger.

Pour pallier à cette perte pour les entreprises européenne, Facebook leur recommande de « proposer une autre expérience en utilisant des réponses rapides, du texte et des URL intégrées pour les vues Web pour les scénarios concernés. »

Le réseau social déclare tout de même qu’il cherche des solutions afin de ramener l’ensemble de ses fonctionnalités aux utilisateurs. Pour cela, il faudra que l’entreprise se mette en conformité vis-à-vis de la directive européenne précédemment citée.

