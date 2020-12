Publicité

Huawei via sa future ex-filiale Honor nous propose des produits de qualité à un tarif très compétitif. Aujourd’hui nous allons vous présenter une montre connectée sortie il y a quelques semaines : la Honor Watch GS Pro.

Honor Watch GS Pro, une montre au top ?

Première chose que l’on découvre dès la sortie de la boite, c’est la côté massif de la montre. Elle dégage une impression de très solidité. Cela dit c’est normal. La Watch GS Pro bénéficie de 14 certifications militaires. Elle est donc conçue pour résister à des conditions extrêmes. Elle peut tout encaisser chocs thermiques, pression, vibrations, coup, etc.

Au niveau design, elle est réussie. Le mélange des matériaux s’associe parfaitement. Le cadran acier entoure l’écran tactile Amoled de 1.39 pouces. Ce dernier est parfaitement lisible grâce à sa résolution de 454 x 454 pixels.



En plus de l’écran tactile, la montre possède deux boutons sur le côté droit qui permet de faire des sélections dans les différents menus. Ils vous permettent de lancer vos activités sportives. Concernant les activités proposées, il y a un très grand choix : Vélo, courses à pied, natation, ski, rameur, etc. La montre vous propose aussi beaucoup de différents entraînements, avec plus de 85 modes d’exercices. Bref tout ce qu’il faut pour vous remettre en forme ou garder la forme.

Une montre riche en fonctionnalité

Honor n’a pas été avare en fonctions sur sa montre. Altimètre, baromètre, boussole. La montre peut vous signaler quand les conditions autour de vous changent. Notamment lors d’un changement de la pression atmosphérique, Watch GS Pro vous alertera pour que vous puissiez vous mettre à l’abri.

Publicité





Comme beaucoup de montres connectées, la Watch GS Pro peut surveiller votre rythme de sommeil grâce à la technologie TruSleep. La montre détecte votre endormissement et étudie ensuite votre qualité du sommeil, vos respirations et différentes données pour compiler le tout dans l’application.

Comme la dernière Apple Watch, cette montre est capable de mesurer la saturation pulsée en oxygène (SpO2) à l’aide de capteurs optiques situés au dos de la montre. À noter également l’ajout de la technologie TrueRelax qui permet de mesurer automatiquement votre stress et vous alerter en cas de problème.

Publicité

Autonomie et recharge

Nous arrivons à la plus grande force de la montre son autonomie. Elle est tout simplement impressionnante grâce à la batterie de 790 mAh. La Watch GS Pro arrive à tenir une quinzaine de jours en utilisation normale. Et jusqu’à 25 jours en utilisation légère. C’est vraiment confortable de ne pas recharger sa montre tous les deux jours. À l’aide du chargeur fourni, une recharge complète se fait en deux heures. Bien entendu, l’autonomie sera moindre si on lance une session running avec le GPS. Et encore plus si on ajoute l’écoute de musique via la connexion Bluetooth ou via le haut-parleur intégré.

Un sans faute de la marque Honor

Comme vous l’avez compris ci-dessus, la montre permet de stocker de la musique pour vos sessions sportives. À l’aide des 4 Go, vous pourrez emmener avec vous vos morceaux préférés. Une raison de plus de laisser votre smartphone à la maison quand vous partez faire du sport.

La montre vous permet d’avoir vos notifications d’appels et vos messages SMS, What’s app ou autres. L’ensemble des paramétrages se fait via l’application Health disponible sur iOS ou Android.

La montre est également personnalisable, Honor met à disposition un grand nombre de fonds d’écran qui vous permettra d’ornementer votre montre à votre guise.

Conclusion

Cette Honor Watch GS Pro est une excellente montre, elle a de sérieux atouts. Un grand nombre de fonctionnalités, une autonomie colossale, une solidité à toute épreuve. Elle conviendra à tout type de sportif grâce à un large choix d’activité. Nous vous la recommandons vivement, elle est disponible sur Amazon au prix de 199€.

Produit disponible sur HONOR Watch GS Pro Montre Connectée Intelligente Homme Femme Sport Smartwatch Fréquence Cardiaque, Surveillance Spo2 Appel Bluetooth 1.39’’AMOLED 5ATM GPS,Fitness Tracker Podometre,5 ATM Étanche Noir

Voir l'offre 189,17 €

Honor Watch GS Pro 199€ 9.2 Design 9.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Fonctionnalités 9.5/10

















Confort 9.0/10

















Application 8.5/10

















Points positifs Autonomie montrueuse

Fonctions disponibles

Design Points négatifs Le poids peut gêner certain Acheter sur Amazon