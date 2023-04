Test – Honor Magic5 Pro : le roi incontesté de la photo ?

Il y a peu, nous testions le king de la photo, le Huawei Mate 50 Pro. Aujourd’hui, c’est le nouveau roi de la photo que nous avons entre nos mains : le Honor Magic5 Pro. Le nouveau fleuron de la marque Honor tape donc un grand coup avec des performances de haute voltige. Que ce soit les performances ou la photo, est-ce que ce Magic5 Pro sera le smartphone de l’année 2023, tout du moins sur la partie photo ? Éléments de réponse tout au long de cet article.

Unboxing

Dès réception du produit, le packaging fait très premium. À l’intérieur, nous retrouvons, comme d’habitude de nos jours, le grand classique des unboxings. À savoir : une coque en plastique TPU pour protéger votre smartphone dès la première utilisation, le câble USB-C ainsi que son bloc chargeur de 66W. Ce dernier dispose de la technologie Honor SuperCharge. Bien entendu, pour finir, c’est l’outil d’ouverture de trappe SIM ainsi que les différents papiers de garanties, etc. Pour informations, le Honor Magic5 Pro est bien sûr double SIM.

Design et Écran

Qui dit smartphone haut de gamme, dis forcément finitions de qualités et matériaux nobles. Et ce Honor Magic5 Pro ne déroge donc pas à la règle. Au menu, des finitions impeccables avec une très belle intégration du module photo. Le cadre est en aluminium tandis que la face arrière est complètement vitrifiée. Un rendu très joli de ce fait, disponible en couleur Meadow Green ou Black. La tranche supérieure accueille un haut-parleur, un micro ainsi qu’un capteur infrarouge. En effet, vous pourrez utiliser ce smartphone en tant que télécommande infrarouge.

La partie inférieure accueille le micro et le haut-parleur principal. La trappe à carte SIM ainsi que le port de recharge sont également présents. Vous l’aurez noté, point de prise jack 3.5 mm ici. Côté dimensions, nous sommes en présence d’un smartphone de 162.9 × 76.7 × 8.77 mm pour un poids de 219 g. À l’utilisation, la prise en main est très bonne et le poids plutôt contenu n’est pas dérangeant lors de longues utilisations.

L’écran, d’une taille de 6.81 pouces, offre un format de 20:9 avec une résolution de 2 848 × 1 312 pixels. La technologie utilisée est bien entendu l’OLED, et le résultat est plus qu’agréable à l’utilisation. Le ratio est plutôt bon avec presque 93 % occupé par l’écran. Ce dernier est également quad curved, c’est-à-dire que les quatre bords de l’écran sont incurvés (contre 2 en règle générale). Cela offre un confort tactile très agréable. De plus, l’écran de ce Honor Magic5 pro est l’un des plus lumineux sur le marché avec pas moins de 1800 nits sur le papier. Grâce à ça, entre autres choses, l’utilisation en extérieur en est grandement améliorée.

Performances et autonomie

Avec un modèle haut de gamme, les attentes sont forcément plus élevées. C’est pour quoi nous retrouvons ici le très puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagné d’une puce graphique Adreno 740. Il vous sera difficile de mettre en défaut cet Honor Magic5 Pro avec ses 12 Go de mémoire RAM et ses 512 Go de stockage. Une fiche technique haut de gamme donc qui permet d’offrir des performances de haut vol. Ci-dessous le classement du smartphone sur le benchmark Antutu. Il peut mieux faire en comparaison de la concurrence. Malgré tout, à l’utilisation, aucun ralentissement ou autre n’est à notifier.

Il est important de noter que l’autonomie n’est pas oubliée ici, Honor voulant offrir un smartphone haut de gamme sans aucun compromis. En effet, avec une batterie de 5100 mAh, il vous sera aisé de tenir une journée avec une utilisation plutôt intensive. La recharge n’est bien entendu pas oubliée, grâce à la technologie Honor SuperCharge 66W qui vous offrira une recharge complète en environ 45 minutes, un temps de charge relativement correct.

Appareil photo

Il est l’heure de parler de l’atout principal de cet Honor Magic5 Pro : la photographie. En effet, c’est ce dernier point qui fait parler de ce smartphone puisqu’il truste la première marche du classement DXOMARK. En ce mois d’avril 2023 tout du moins. C’est un module triple qui est intégré avec un module principal de 50 Mpx (ouverture à f/1.6 et avec la présence d’une stabilisation mécanique OIS). Le second sera utilisé pour les photos ultra-grand angle avec une résolution de 50 Mpx également et une ouverture à f/2.0. Tandis que le dernier est un objectif périscopique de 50 Mpx toujours. Ce dernier permet un zoom optique allant jusqu’à 3.5× et jusqu’à 100× en numérique. Côté vidéo, il sera possible de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Et la première place n’est clairement pas volée. Les clichés offrent une qualité incroyable, notamment de jour où les détails sont impressionnants. Les couleurs sont plus que fidèles et le piqué offre un rendu très proche du réel. De nuit les résultats sont bons également, l’appareil photo n’a pas tendance à lisser de trop les clichés, comme peut faire souvent la concurrence. De plus, de nombreuses fonctionnalités intéressantes sont liées à l’algorithme maison nommé Falcon Capture. Ce dernier permet, par exemple, la sélection de la meilleure photo ou encore une capture ultrarapide. En effet, l’IA sera capable de sélectionner la meilleure photo parmi plusieurs clichés capturés 1.5 seconde avant et après avoir appuyé sur l’obturateur. Vous l’aurez compris, l’IA est donc au service de la technologie et permet d’améliorer grandement la performance de cet Honor Magic5 Pro.

Conclusion

En conclusion, cet Honor Magic5 Pro répond à tous les besoins liés à un smartphone haut de gamme. La marque chinoise a beaucoup travaillé pour ne négliger aucun aspect, que ce soit puissance, autonomie ou encore (et surtout) la photographie. À mon sens, seule la partie puissance peut être améliorée afin de truster les premières places des classements, même si aucun ralentissement n’est à noter lors l’utilisation. Le travail sur la photographique, autant matériel que logiciel, est impressionnant et les résultats sont à la hauteur de ce que l’on attend, voire plus.

La date de sortie n’est pas encore connue, mais l’on sait déjà que le tarif devrait se situer aux alentours des 1199 €. Vous retrouverez toutes les informations sur le site officiel Honor.