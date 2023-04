Windows 11 et 10 : n’oubliez pas de faire cette mise à jour de sécurité importante !

La semaine dernière, Microsoft est revenue avec une mise à jour de sécurité importante sur Windows 11 et Windows 10. En effet, cette nouvelle version du système d’exploitation pour PC vient apporter moult correctifs de failles de sécurités exploitées par des hackers. Il est ainsi fortement recommandé de l’installer au plus vite sur votre ordinateur personnel !

Il y a maintenant une semaine, Microsoft a rendu disponible son célèbre Patch Tuesday du mois d’avril 2023. La mise à jour est assez conséquente, étant donné qu’elle vient corriger 97 failles de sécurités. Dans ce tas, sept sont considérées comme critiques.

Dans une publication sur la plateforme Microsoft Security Reponse Center, nous en apprenons plus sur les correctifs apportés. Que ce soit sur les PC sous Windows 10 que sous Windows 11, ou encore les versions pour serveurs ainsi que les applications de Microsoft, ces failles de sécurités impactent tout le monde. Son installation est donc fortement recommandée.

À travers un rapport, le site GNT explique que la faille de sécurité la plus importante est la CVE-2023-28252. Elle est en lien avec l’élévation des privilèges, permettant aux hackers de se donner un accès aux privilèges Système. Plus précisément, la faille de sécurité de Windows 10 et Windows 11 touche le pilote Windows Common Log File System.

Au passage, Microsoft remercie Boris Larin (Kaspersky), Genwei Jiang (Mandiant) et Quan Jin (DBAPPSecurity WeBin Lab) pour sa découverte. D’ailleurs, un billet de blog sur le site du célèbre antivirus pour PC Kapersky souligne qu’« un certain nombre de tentatives d’exécution d’exploits similaires d’élévation de privilèges sur des serveurs Microsoft Windows appartenant à des petites et moyennes entreprises au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et précédemment dans les régions asiatiques ».

