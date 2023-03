Le Honor Magic 5 Pro devient le nouveau roi de la photo !

Honor vient une nouvelle fois de taper fort dans le monde de la photographie avec son nouveau smartphone premium : le Honor Magic 5 Pro. En effet, les résultats aux tests de DXOMARK montrent de très belles performances photo. Les spécialistes lui ont même décerné la première place du classement, devançant ainsi le Huawei Mate 50 Pro, l’iPhone 14 Pro Max, le Pixel 7 Pro ou encore le Galaxy S23 Ultra.

À chaque nouveau smartphone, DXOMARK vient évaluer ses performances photo. Les spécialistes viennent d’ailleurs de mettre la main sur le Magic 5 Pro, dernier-né de la marque Honor. Sans grande surprise, il vient conquérir le marché du haut de gamme.

Dans un récent rapport, les spécialistes dévoilent ainsi que ce nouveau modèle prend la première place du segment ultra-premium du site, soit celui regroupant tous les téléphones mobiles à plus de 800 euros. Avec son score général de 152 points, il devance le Huawei Mate 50 Pro, le Google Pixel 7 Pro , le Honor Magic 4 Ultimate, l’iPhone 14 Pro Max, le Xiaomi 11 Ultra, le Galaxy S23 Ultra ou encore le Vivo X90 Pro+.

Dans les détails, le Honor Magic 5 Pro profite du meilleur score en termes de photo, de zoom et de bokeh (photos portraits avec flou artistique d’arrière-plan) avec une note respective de 154, 156 et 80 points. La partie vidéo atteint de son côté les 144 (max 149), et la prévisualisation 74 (max 90). En cas d’usage, il atteint aussi des records en portraits (143 points) et en faible luminosité (127 points).

En somme, DXOMARK résume les points forts de la partie photo de cette façon :

Photos et vidéos de portrait de haute qualité, proposant un rendu des teintes de peau adapté et un haut niveau de détails ;

Autofocus rapide et précis, même dans des conditions de lumière difficiles ;

Excellente expérience de l’appareil photo en basse lumière ;

Performances de zoom exceptionnelles à toute distance ;

Performances d’affichage bien équilibrées, avec une luminosité bien réglée et un bon rendu d’image ;

Excellente gestion de la couleur et du contraste sur l’écran ;

Absence de scintillement sur l’écran.

Les points faibles du Honor Magic 5 Pro sont un « rendu occasionnellement artificiel des détails dans les images » ; un « léger délai d’obturation dans les situations d’éclairage à fort contraste » ; ainsi qu’une « légère perte de contraste lorsque le mode de luminosité élevée est activé ».