Pixel 7a, Galaxy A52s & Google Magi – Tech Express

Dans ce Tech Express, nous abordons les dernières nouvelles sur les lancements de smartphones avec le Pixel 7a, le Galaxy A52 5G et A52s ainsi que le Razr Lite de Motorola. Nous parlerons également des nouvelles fonctionnalités Instagram Reels et de l’arrivée d’un nouveau moteur de recherche de Google sous intelligence artificielle.

Les news Tech : Pixel 7a, Galaxy A52s, Magi

Le Pixel 7a de Google devrait être envoyé aux revendeurs dans les deux prochaines semaines, peu de temps après son annonce prévue lors de la conférence de la Google I/O le 10 mai 2023. Le quatrième coloris « Jade » ne serait pas disponible. Aucune information n’indique la commercialisation prochaine du smartphone pliable Pixel Fold.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités aux Reels pour faciliter l’édition et propose une section tendances pour découvrir les chansons et hashtags populaires. Les statistiques ont également été améliorées pour donner davantage d’informations sur le temps de visionnage total et moyen. Enfin, les cadeaux virtuels débarquent en France pour soutenir les créateurs de contenu préférés.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Google prépare un nouveau moteur de recherche sous IA avec un agent conversationnel, « Magi ». Ce dernier embarquera Bard, concurrent à ChatGPT, et offrira une expérience personnalisée en anticipant les besoins des utilisateurs. D’autres outils sont également en cours de développement, tels que GIFI pour générer des images ou Tivoli Tutor pour apprendre une langue.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Les dernières news Droidsoft

Samsung déploie la mise à jour de sécurité d’avril 2023 pour les Galaxy A52 5G et A52s. Disponible dans plusieurs pays, elle devrait arriver en Europe prochainement pour corriger plus d’une soixantaine de failles de sécurité. Pour l’installer, il suffit de se rendre dans les paramètres et de télécharger la mise à jour.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Motorola prépare deux nouveaux modèles de smartphones pliables pour 2023 : le Razr+ avec un grand écran externe et un modèle abordable, le Razr Lite, avec un écran externe plus petit. Le Razr Lite devrait être plus léger en termes de performances pour le rendre plus accessible. Les deux modèles pourraient être lancés en juin 2023.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Plus de lecture avec notre dernier test !

Le nouveau fleuron de Honor

Le Honor Magic5 Pro est l’un des smartphones les plus attendus de 2023. Doté d’un design soigné et d’un écran OLED incroyablement lumineux, ce smartphone offre des performances et une autonomie à toute épreuve. Mais c’est surtout le module photo qui fait parler du Magic5 Pro. Un module triple avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand angle de 50 Mpx et un zoom optique jusqu’à 3.5×. Le tout accompagné d’un algorithme maison nommé Falcon Capture et qui offre des résultats exceptionnels. Cherchant la perfection, Honor a encore frappé fort avec ce Magic5 Pro.

Le Honor Magic5 Pro n’est pas encore disponible, mais le tarif annoncé est de 1199 €. Une somme qui pourrait en rapporter bien plus vu les performances qu’il offre. Pas de doute, le Magic5 Pro pourrait bien être le roi incontesté de la photo !

Lisez notre test complet ici.

Dans ce dernier numéro du Tech Express, vous avez découvert les dernières nouveautés des smartphones Pixel 7a, Galaxy A52 5G, A52s et Razr Lite de Motorola ainsi que des fonctionnalités améliorées des Reels d’Instagram et l’arrivée du moteur de recherche Magi de Google basé sur l’intelligence artificielle. Rejoignez-nous dans la prochaine édition pour découvrir plus de news tech intéressantes !

N’hésitez pas à réagir en commentaire ou à partager l’article avec vos amis.