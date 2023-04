Instagram améliore les Reels avec de nouvelles fonctionnalités

Les vidéos courtes continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Instagram vient d’ailleurs de lever le voile sur de nouvelles fonctionnalités pour les Reels. Nous apprenons ainsi de belles améliorations pour l’éditeur de vidéo, une section pour découvrir les tendances ou encore des statistiques supplémentaires.

Dans un récent billet de blog, Instagram est venu s’exprimer sur les changements apportés aux Reels.

Pour commencer, la plateforme souligne que l’outil de montage vidéo vient profiter de quelques améliorations. Éditer des Reels devient ainsi plus facile grâce à des options de montages plus facilement accessibles. En plus de cela, Instagram annonce l’arrivée prochaine d’outils supplémentaires pour monter ses vidéos.

Nous avons ensuite droit à une nouvelle section bien utile pour les créateurs de contenu afin qu’ils restent à la page : les tendances. Grâce à cette dernière, les utilisateurs d’Instagram peuvent rapidement identifier les chansons et les hashtags les plus utilisés en ce moment dans les Reels. En cliquant dessus, il est possible de voir les créations utilisant ces éléments.

Nous apprenons aussi que l’outil d’analyste des statistiques a été amélioré. Il est en effet maintenant possible de connaitre le temps de visionnage total des Reels, prenant en compte les revisionnage ; ainsi que le temps de visionnage moyen, divisant le temps de visionnage par le nombre de visionnages. Au passage, une nouvelle notification est ajoutée afin d’avertir les créateurs quand des Reels leur rapportent de nouveaux abonnés.

Pour finir, les cadeaux arrivent en France, permettant d’acheter de la monnaie virtuelle (Étoiles) afin d’offrir des cadeaux virtuels à leurs créateurs de contenu favoris pour les soutenir.

