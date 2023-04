iPad Pro 2024 : l’arrivée de l’OLED rendra bien les tablettes plus fines

En 2024, Apple compte apporter un gros changement sur les iPad Pro : un écran OLED. L’arrivée de cette technologie, à la place du mini-LED pour le modèle 12,9 pouces et le LCD sur le modèle 11 pouces, ne devrait cependant pas être uniquement au niveau de la qualité d’affichage. D’après un nouveau rapport, les dalles LG utilisées par la firme à la pomme permettraient en effet d’avoir des tablettes plus fines ; mais aussi réduire les coûts de production.

L’OLED compte devenir roi chez les produits Apple dans les années à venir. Pour le moment réservé aux Apple Watch et iPhone, cette technologie d’écran s’apprête à passer à des diagonales plus grandes en s’attaquant au MacBook Air, mais aussi les iPad Pro. Un récent rapport de The Elec vient d’ailleurs nous reparler de ce changement attendu sur la génération de tablettes haut de gamme Apple de 2024.

Le média réaffirme son rapport d’août 2022 (et celui de DigiTimes d’octobre dernier), qui soulignait l’arrivée d’écrans OLED hybrides. Pour rappel, ces rumeurs suggéraient la combinaison substrats de verre de l’OLED rigide avec une encapsulation en couche mince (TFT – Thin Film Encapsulation) issue de l’OLED flexible.

Ainsi, les écrans OLED des prochains iPad Pro seraient plus fins que les écrans OLED rigides traditionnels. En plus de cela, le processus de fabrication aurait des coûts inférieurs à ceux des écrans OLED flexibles, étant donné qu’ils ne nécessitent pas d’une couche de rétroéclairage.

Néanmoins, cette technologie d’écran OLED hybride pour iPad Pro 2024 étant plus fine, le verre de la dalle est plus susceptible de se briser aux étapes suivantes du processus de la chaîne de production. The Elec explique ainsi que LG travaille sur un processus simultané de gravure et de découpe afin de diminuer les risques.

Le rapport termine en soulignant que Samsung a commencé à développer la technologie plus tôt. Cela devrait permettre à la firme sud-coréenne de proposer plus rapidement ces écrans sur les iPad passant à l’OLED.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPad Pro OLED : un prix jusqu’à 80 % plus élevé que les modèles M2 !