iPad Pro OLED : un prix jusqu’à 80 % plus élevé que les modèles M2

Apple compte effectuer un gros changement du côté des iPad l’année prochaine en introduisant la technologie OLED. Bien évidemment, cette dernière va être réservée aux écrans des modèles Pro. La mauvaise nouvelle dans l’histoire, c’est que la facture va être très salée. Les prix seraient en effet 60 à 80 % plus élevés que les iPad Pro actuels avec puce M2.

Depuis octobre 2022, nous avons droit à des iPad Pro tournant sous la puce M2. Cependant, ces derniers n’apportent pas beaucoup de nouveauté, à l’exception de sa nouvelle puce, une meilleure détection du stylet ou encore le Wi-Fi 6E.

Un jour après l’annonce de ces nouvelles tablettes, Ross Young prédisait déjà l’introduction d’un écran OLED sur la prochaine génération, attendue pour 2024. Avec les mois, des rumeurs et rapports supplémentaires ont fait surface autour des prochains iPad Pro. Aux dernières nouvelles, Mark Gurman ajoutait l’arrivée d’un tout nouveau design.

La semaine dernière, The Elec venait souligner que l’arrivée de l’OLED était une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des consommateurs. Nous apprenions ainsi que la dalle l’OLED coûtait deux à trois fois plus cher à Apple par rapport à la concurrence. L’entreprise travaillerait avec deux sous-traitants bien connus, Samsung et LG Display. D’ailleurs, les écrans seraient toujours en cours de développement.

Le média va désormais plus loin dans un nouveau rapport en partageant la grille tarifaire envisagée pour cette génération d’iPad Pro par Apple. La génération avec écran OLED débuterait ainsi à 1 500 dollars pour le modèle 11 pouces et 1 800 dollars pour le 13 pouces d’après les sources de The Elec. Si on se base sur les prix de départ des modèles actuels (799 dollars et 1 099 dollars), il s’agit respectivement d’une hausse tarifaire de 60 % et 80 %. Pour être plus imagé, ces iPad Pro OLED seraient purement et simplement au même prix que les iPad Pro M2 avec stockage de 1 To.

D’après le site coréen, l’industrie est divisée face à cette nouvelle hausse des prix. En effet, une partie estime qu’il s’agit d’une augmentation raisonnable face à l’arrivée de la technologie OLED sur les iPad Pro, et convaincrait les clients fidèles de la firme à la pomme ; et l’autre pense que ce placement tarifaire rendra difficile le maintien des ventes, notamment car les iPad ne sont pas remplacés aussi régulièrement que les iPhone.