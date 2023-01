iPad Pro : un nouveau design et écran OLED pour les modèles de 2024

La gamme d’iPad Pro d’Apple s’apprête à sérieusement évoluer. Après des évolutions mineures, la tablette haut de gamme de la firme à la pomme devrait profiter de deux gros changements en 2024. En effet, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg évoque en effet une « refonte majeure » de l’iPad Pro l’année prochaine, avec notamment un tout nouveau design et un écran OLED.

En octobre 2022, Apple est revenu sur le marché des tablettes avec un iPad 10 doté d’un nouveau design ; ainsi que des iPad Pro plus performant grâce à la puce M2 ou encore le Wi-Fi 6E. Désormais, les yeux se tournent vers la prochaine génération de modèles Pro.

La dernière newsletter Power On de Mark Gurman vient de nous donner quelques informations sur cette dernière. Avant d’entrer dans le vif du sujet, le journaliste de chez Bloomberg mentionne que 2023 sera une « année légère » pour la gamme d’iPad. Il précise qu’il ne faut pas s’attendre à « quoi que ce soit de notable » pour l’iPad Pro, et qu’aucune « mise à jour majeure » n’est prévue pour l’iPad d’entrée de gamme, l’iPad mini ou l’iPad Air.

Cependant, 2024 devrait être plus intéressante pour les iPad, plus précisément pour les iPad Pro. Mark Gurman déclare notamment que ces modèles profiteraient d’une « refonte majeure », avec une « mise à jour du design » ainsi que des écrans OLED. Cela serait une première pour Apple, qui limite pour le moment cette technologie d’écran aux petits formats (iPhone et Apple Watch).

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des informations au sujet d’écrans OLED pour l’iPad Pro en 2024. Le média DigiTimes énonçait en effet cette éventualité à la fin de l’année 2022, mais aussi pour les MacBook Pro.

Concernant le design, de précédentes rumeurs mentionnaient plusieurs changements notables pour l’iPad Pro, avec par exemple un dos en verre au lieu du traditionnel aluminium ou encore un port MagSafe pour la charge.

