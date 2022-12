Apple travaille sur des iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces pour 2024

Apple serait en train de diminuer ses commandes d’écrans mini-LED pour se tourner vers l’OLED pour ses prochaines générations d’iPad Pro. Selon les dernières rumeurs, les premiers appareils dotés de cette technologie sortiraient en 2024.

Apple réduit sa demande en écrans mini-LED et se tourne vers l’OLED

Selon DigiTimes, la demande d’Apple en écrans mini-LED serait en baisse. Aujourd’hui utilisée sur les iPad Pro 12,9 pouces et les MacBook Pro, la technologie serait délaissée par la firme de Cupertino au profit d’écrans OLED. L’information vient d’Epistar, un fabricant d’écrans qui fournit des dalles mini-LED à Apple.

Ross Young, analyste très connu pour ses leaks autour des écrans, nous parlait de nouveaux produits embarquant la technologie d’écran OLED il y a quelques semaines. Après l’annonce des iPad Pro M2, il rappelait d’ailleurs que les modèles de 2024 seraient bien les premiers qui auraient droit à un écran OLED.

De nouvelles tailles d’écran pour les iPad Pro en 2024

Cette fois-ci, il vient confirmer ses propos en ajoutant une information sur la taille exacte des écrans. En effet, c’est la première fois qu’on évoque des dalles de 11,1 et 13 pouces. Comparé aux tailles actuelles, 11 et 12,9 pouces, l’écran serait agrandi de 0,1 pouce pour chacun des modèles. Cela pourrait s’expliquer par des bordures un peu plus fines.

Apple a actualisé les modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces en octobre 2022, en ajoutant la puce M2, il serait cohérent que les nouvelles générations d’iPad Pro ne soient renouvelés qu’en 2024.

Dans le même temps, Ross Young a aussi annoncé que l’iPad Pro de 14,1 pouces n’est plus prévu pour une sortie au premier trimestre de 2023. Il suggère en effet qu’Apple l’a annulée ou l’a retardée de manière significative.

