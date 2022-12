iPhone 15 Ultra : les nouveautés prévues par Apple pour le remplaçant de l’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 15 Ultra, remplaçant de l’iPhone 14 Pro Max, est source de rumeurs depuis quelques mois. Bien que ces informations ne soient pas encore confirmées par Apple, elles proviennent de sources fiables et reflètent ce que l’on peut attendre de ce futur smartphone premium. Avant son annonce en septembre 2023, voici un récapitulatif de la fiche technique de ce modèle.

Nouveau nom pour le modèle Pro Max

Pour commencer, parlons de la dénomination « Ultra » ajoutée à la gamme iPhone 15. Apple envisage de segmenter plus fortement les différents modèles commercialisés chaque année.

L’analyste Ming-Chi Kuo expliquait ainsi que la firme à la pomme remplacerait le modèle Pro Max par une déclinaison Ultra embarquant plus de technologies et fonctionnalités. Les différences entre les modèles standards et Pro seraient aussi plus importantes. L’objectif pour Apple ici serait d’augmenter les ventes et le prix des modèles Pro. L’analyste estimait d’ailleurs que cette stratégie de segmentation était la meilleure pour générer plus de profits.

Ce rapport a rapidement été confirmé par une autre source très réputée et renseignée sur les projets d’Apple : Mark Gurman. Le journaliste de chez Bloomberg envisage aussi l’arrivée d’un modèle 15 Ultra pour la gamme iPhone 15 à la place du traditionnel Pro Max. Il soulignait ainsi en septembre qu’une refonte du design serait prévue, coïncidant notamment avec l’arrivée de l’USB-C.

Concept : 4RMD

Un design sans boutons et avec port USB-C

Pour le design, quelques changements seraient de la partie pour l’iPhone 15 Ultra. En premier lieu, plusieurs rapports mentionnent la disparition des boutons physiques (aussi pour le modèle Pro).

Un rapport de Ming-Chi Kuo dtant de fin octobre 2022 mentionnait en effet qu’Apple allait remplacer les boutons mécaniques de volumes et d’alimentation par du tactile. Pour donner l’impression de cliquer sur ces boutons, deux moteurs Taptic Engine seraient ajoutés. Ils délivreraient ainsi une sensation de pression similaire aux boutons actuels.

Petit fait intéressant à ce sujet, le fournisseur d’Apple Cirrus Logic a récemment mentionnait cette technologie, qui serait lancée au deuxième semestre 2023. Cela collerait ainsi avec le lancement des iPhone 15, 15 Pro et 14 Ultra à la rentrée de septembre.

Concept : Darvik Concept : Concept Central x AppleTrack

Pour les amoureux de Touch ID, sachez que la technologie de reconnaissance biométrique ne fera pas son grand retour, que ce soit sur le bouton d’alimentation/verrouillage ou sous l’écran.

Au niveau de l’écran, nous retrouverions la particularité des iPhone 14 Pro et Pro Max : la Dynamic Island. D’ailleurs, elle serait présente sur tous les iPhone 15. Le remplacement du port Lightning par de l’USB-C concernerait aussi toute la gamme. Les modèles Pro et Ultra auraient tout de même un avantage du côté de la vitesse de transfert. Ils profiteraient en effet d’un post USB-C en USB 3.2 ou Thunderbolt 3, d’après l’analyste Ming-Chi Kuo.

Pour accentuer l’aspect premium de l’iPhone 15 Ultra, Apple aurait fait le choix de proposer un matériau plus premium, léger et robuste pour le châssis de ce modèle : du titane. Il viendrait ainsi remplacer l’aluminium des iPhone Pro. Pour finir, tous les modèles auraient droit à des bords plus arrondis, permettant ainsi d’avoir une meilleure prise en main des smartphones.

Concept : Apple Hub

Un meilleur zoom optique pour l’iPhone 15 Ultra

Parlons maintenant photo et vidéo. Plusieurs rapports apportent quelques indices sur les changements introduits avec l’iPhone 15 Ultra.

Le plus grand changement se passe tout de même sur un point : le zoom optique. Ce dernier pourrait monter jusqu’à x5 ou x6 grâce à l’arrivée d’un objectif périscopique. À titre de comparaison, le téléobjectif des iPhone 13 Pro et 14 Pro proposent un zoom optique x3. Ce futur modèle premium offrirait ainsi la possibilité de zoomer plus loin sans perdre en qualité.

D’après un récent rapport du média Nikkei, tous les iPhone 15 auraient droit à un seul et même changement : un nouveau capteur photo Sony permettant de mieux capter la lumière. Cela aurait plusieurs avantages, comme l’amélioration de la qualité des photos de nuit, et une meilleure gestion des zones sous et sur-exposées.

Concept : Apple Indiser

Pour finir, deux autres nouveautés ont faiblement fait parler d’elles. Le leaker Majin Bu a supputé l’arrivée de deux caméras frontales pour l’iPhone 15 Ultra, permettant d’offrir « zoom plus large » et/ou « améliorer la qualité des photos » ; et l’informateur LeaksApplePro a mentionné la possibilité d’enregistrer des vidéos en 8K (possiblement aussi pour le modèle Pro).

Une puce A17 surpuissant pour l’iPhone 15 Ultra

Les performances ont faiblement fait parler d’elles, mais il y a quand même quelques indices qui laissent présager de bonnes nouvelles de ce côté-là.

Pour commencer, l’analyste Jeff Pu a mentionné l’arrivée d’une nouvelle puce 5G : la Snapdragon X70 de Qualcomm. Même si cette information semble futile, elle a tout de même son importance. En effet, ce modem propose une plus faible latence et consommation énergétique. Elle offrirait ainsi à l’iPhone 15 Pro et 15 Ultra de meilleurs débits et une plus grande autonomie.

Une information parue récemment laisse aussi présager une belle amélioration du côté des performances de la puce A17. En effet, un récent rapport a dévoilé qu’Apple avait eu des problèmes avec la puce A16. Plus précisément, de nouvelles fonctionnalités améliorant grandement la partie graphique consommaient beaucoup trop d’énergie, et faisaient chauffer les smartphones.

Mauvaise nouvelle, la firme à la pomme n’a pas eu le temps de corriger ces problèmes avant le lancement des iPhone 14 Pro et Pro Max. Il est ainsi fort probable que des solutions aient été trouvées d’ici la sortie iPhone 15 Pro et 15 Ultra, offrant ainsi une puce A17 bien plus performante que la A16.

Il est aussi important de souligner que la puce A17 devrait être gravée en 3nm (contre 4 nm pour la A16). Cette finesse de gravure permettra plusieurs avantages notables pour les utilisateurs : une augmentation des performances de 10 à 15 % et une réduction de la consommation d’énergie allant jusqu’à 30 %.

Pour finir, TrendForce a récemment supposé la présence de 8 Go de RAM sur les iPhone 15 Pro et 15 Ultra (contre 6 Go actuellement sur les iPhone 14 Pro).

Un évènement de lancement à la rentrée 2023

Parlons maintenant de la date de lancement des iPhone 15, et donc du modèle Ultra. Apple devrait logiquement tenir une conférence (keynote) à la rentrée 2023. La firme à la pomme a en effet toujours les mêmes habitudes : le mois de septembre. Aucune précision concernant le jour exact. Pour rappel, les iPhone 14 ont été annoncés le 7 septembre 2022, contre le 14 septembre 2021 pour les iPhone 13.

Une nouvelle augmentation de prix

Pour le placement tarifaire de l’iPhone 15 Ultra, il semble tout à fait logique qu’une augmentation de prix soit de la partie. En effet, l’arrivée de nombreuses nouvelles fonctionnalités et technologies devrait pousser Apple à augmenter le prix de son ancien modèle Pro Max, lui permettant ainsi d’encore plus segmenter sa gamme et augmenter ses profits.

Il est d’ailleurs important de souligner que la gravure en 3 nm de la puce A17 est bien plus couteuse que la 4 nm de l’A16 pour Apple. Elle devrait ainsi avoir un impact sur le prix de vente final de l’iPhone 15 Ultra. La firme à la pomme pourrait tout de même réussir à limiter la hausse de prix de ce côté-là, possiblement grâce à des contrats négociés de façon précoce et/ou des tarifs avantageux offerts par son fournisseur (TSMC).

Récemment, LeaksApplePro a délivré à Forbes quelques détails concernant la différente de prix entre l’iPhone 15 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max. Nous avons ainsi appris que ce nouveau modèle premium serait 100 à 200 dollars plus chers. En prenant en compte la même inflation appliquée au prix de l’iPhone 13 Pro Max pour l’iPhone 14 Pro Max, ce nouveau modèle premium devrait être proposé à un prix de départ de 1 679 euros en France.

Pour faire un peu passer la pilule, sachez que des bruits de couloirs mentionnent que le stockage minimum passerait de 128 Go à 256 Go.

