iPhone 15 : une nouvelle puce 5G pour plus d’autonomie

Les iPhone 15 sont de retour dans les rumeurs. De nouvelles informations viennent en effet d’arriver au sujet de la puce 5G embarquée dans les prochains smartphones Apple. Cette dernière viendrait notamment offrir une plus faible latence ainsi qu’une meilleure consommation énergétique que celles des iPhone 14, laissant ainsi présager un gain d’autonomie.

Alors que l’arrivée de l’USB-C sur les iPhone 15 se confirme, des détails autour du modem 5G de cette génération viennent de tomber. Pour rappel, Apple travaille sur sa propre puce depuis le rachat de la division modem d’Intel en 2019. Cependant, les dernières estimations tendent vers l’introduction d’une puce maison sur les iPhone et iPad à partir de 2025.

Ainsi, Apple s’approvisionne en puce 5G auprès de Qualcomm pour le moment. Avec les iPhone 14, le modem Snapdragon X65 était de la partie. D’après l’analyste Jeff Pu de chez Haitong International Securities partagée par le site MacRumors, la firme américaine compterait utiliser la puce Snapdragon X70 pour les iPhone 15.

Dévoilée en mai 2022, la puce 5G Snapdragon X70 devrait apporter plusieurs améliorations pour les iPhone 15. En effet, Qualcomm dévoilait à cette période que son nouveau modem proposait une plus faible latence et consommait moins d’énergie que la génération précédente. Des optimisations sont aussi de la partie, notamment du côté de l’intelligence artificielle afin d’améliorer les débits et la fiabilité de la réception.

L’analyste, Jeff Pu ajoute qu’Apple serait contraint de continuer à s’approvisionner chez Qualcomm en modem 5G jusqu’en 2024, soit jusqu’à l’iPhone 16. Il estime ainsi qu’Apple utiliserait à grande échelle ses propres puces 5G durant l’année 2025. Les iPhone 17 seraient ainsi les premiers à y gouter.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 : le retour de Touch ID n’est pas au programme !