Apple : l’USB-C arrive en 2023 sur les iPhone, et en 2024 sur les AirPods

Pour rappel, l’Union européenne obligera l’utilisation de l’USB-C sur tous les appareils électroniques d’ici 2024. Apple le sait et va devoir dire adieu au port Lightning de ses produits. D’après le journaliste Mark Gurman, les iPhone y passeraient dès 2023, alors que les AirPods et les accessoires Mac (souris et clavier) attendraient 2024.

L’Union européenne a voté la semaine dernière une nouvelle réglementation qui obligerait l’utilisation d’un chargeur universel pour les appareils électroniques. En d’autres termes, l’USB-C va devenir obligatoire. L’entrée en vigueur de ce texte de loi est prévue pour 2024. Apple devra donc se conformer à cette nouvelle directive pour les produits où cette connectique n’est pas encore de la partie.

Le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg vient d’ailleurs d’en aller à quelques prédictions concernant l’arrivée de l’USB-C chez Apple. Dans sa dernière newsletter Power On, il explique ainsi que les iPhone y passeront l’année prochaine : « L’iPhone 15 est déjà prévu pour avoir l’USB-C à l’automne 2023, devançant la date butoir d’une année ».

Du côté des AirPods Pro et AirPods Max, il s’avoue « certain » que l’USB-C sera présent sur les prochaines générations. Il souligne plus largement que la transition complète du port Lightning à l’USB-C sur les produits Apple se fera avant 2024.

Mark Gurman explique au passage que le clavier Magic Keyboard et la souris Magic Mouse auront aussi droit à de l’USB-C. Le journaliste déclare d’ailleurs « Il semble raisonnable de penser que ces accessoires passeront à l’USB-C pour leurs prochaines versions ».

Encore un pe de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 Ultra : deux caméras frontales, un port USB-C et 256 Go de stockage minimum !