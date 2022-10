Lenovo annonce l’IdeaPad Gaming Chromebook, un ordinateur portable optimisé pour le cloud gaming

Lenovo est de retour sur le marché des Chromebook avec l’IdeaPad Gaming. Avec ce nouvel ordinateur portable de 16 pouces sous Chrome OS, l’entreprise chinoise propose une première solution à destination des joueurs adeptes du cloud gaming.

Après l’IdeaPad 5i, Lenovo est de retour avec un nouveau ChromeBook. Nommé IdeaPad Gaming, ce modèle s’adresse sans grande surprise aux joueurs.

Lenovo annonce tout simplement que ce modèle est son « premier ordinateur portable pour le Cloud Gaming » (Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming ou encore Amazon Luna). La marque dévoile notamment que l’ordinateur portable propose des performances supérieures, avec « plus de puissance et un rendu visuel époustouflant » ; ou encore de nouvelles fonctionnalités ChromeOS.

Dans les détails, l’IdeaPad Gaming Chromebook de Lenovo profite d’un écran de 16 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; un processeur Intel Core de 12e génération i5-1235U ou i3-1215U ; 8 Go de RAM ; d’un clavier rétroéclairé RVB un SSD M.2 de 256 ou 512 Go ; de 128 Go de stockage eMMC ; d’une webcam Full HD avec obturateur de confidentialité intégré ; du Bluetooth 5 et du Wi-Fi 6E ; ou encore d’une autonomie de 11 heures.

Au niveau de la connectique, l’IdeaPad Gaming ChromeBook de Lenovo embarque un emplacement pour carde microSD ; deux ports USB-A 3.3 ; deux USB-C ; et une prise jack. Du côté de ChromeOS, Lenovo souligne que « les utilisateurs peuvent facilement rechercher, cliquer et jouer à des jeux sur toutes les plateformes en utilisant le bouton Everything » ; et épingler leurs jeux favoris dans la barre des tâches.

Le Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook sera disponible courant octobre 2022 à partir de 799 euros. Deux coloris seront proposés : Storm Grey (gris) et Stone Blue (bleu).

