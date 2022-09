Lenovo fait le plein de nouveautés : Tab P11 et P11 Pro, ChromeBook IdeaPad 5i et ThinkBook 16p Gen 3

Pour l’IFA 2022, Lenovo est venu annoncer pléthore de nouveaux produits. Outre les lunettes connectées Glasses T1 et l’ordinateur pliable X1 Fold, le constructeur chinois a dévoilé : les nouvelles tablettes Tab P11 et P11 Pro, le Chromebook IdeaPad 5i, ou encore le PC ThinBook 16p Gen 3. Voici un récapitulatif de leurs fiches techniques.

La seconde génération de tablettes Lenovo Tab P11 et P11 Pro

Pour commencer, parlons des nouvelles tablettes. La Lenovo Tab P11 dispose d’un écran LCD de 11,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition de 2000 par 1200 pixels ; d’une puce MediaTek Helio G99 ; de 6 Go de RAM ; de 64 ou 128 Go de stockage (avec emplacement microSD) ; d’une batterie de 7700 mAh ; ainsi qu’une compatibilité avec le stylet Precision Pen 2.

De son côté, la Lenovo Tab 11 Pro profite d’une dalle OLED de 11,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition de 2560 par 1536 pixels ; d’une puce MediaTek Kompanio 1300T couplé à 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne ; une batterie de 8000 mAh ; et la prise en charge du stylet Precision Pen 3 (aimanté à l’arrière de la tablette).

Disponible durant le mois de septembre 2022, la seconde génération de Lenovo Tab P11 sera proposé à 499 euros pour la version Pro et 299 euros pour le modèle standard.

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 5i et le PC ThinkBook 16p Gen 3

Parlons maintenant ordinateurs. Le Chromebook IdeaPad 5i s’équipe tout d’abord d’un écran LCD de 16 pouces 2,5 K au format 16:10 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz (et une variante 60 Hz). À l’intérieur, nous retrouvons un processeur Intel Core i3-1215U ou un Pentium 8505, couplé à 8 Go de RAM et de l’eMMC en 64 et 128 Go ou du SSD en 256 et 512 Go.

Lenovo annonce notamment la présence de deux haut-parleurs Waves MaxxAudio ; du Wi-Fi 6E ; d’une autonomie de 12 heures ; d’un pavé numérique et d’une webcam Full HD. Disponible courant septembre 2022, le Chromebook Lenovo IdeaPad 5i sera proposé à 549 euros.

Un PC Windows était aussi de la partie : le Lenovo ThinkBook 16p Gen 3. Au niveau de la fiche technique, la marque a fait le choix d’introduire un processeur AMD Ryzen 6000-H et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. La RAM monte jusqu’à 32 Go en LPDDR5 et jusqu’à 2 To de stockage interne en double SSD. La batterie est de son côté de 71 Wh.

Au niveau de l’écran, nous retrouvons une dalle IPS de 16 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz ainsi qu’une définition 2,5 K. À noter, une variante avec écran 165 Hz HDR400 est aussi annoncée pour le ThinkBook 16p Gen 3 de Lenovo. Autres informations sur l’ordinateur portable : lecteur d’empreintes digitales ; un TPM pour chiffrer les données ; Windows Hello ; un cache pour la webcam ; une connectique avec un lecteur de carte SD, un port USB4 Type-C, deux USB-A USB 3,2 Gen 2 et un HDMI.

Le Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 est disponible dès maintenant au prix de 1999 euros.