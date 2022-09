Sony annonce le Xperia 5 IV, un nouvel as de la photo équipé d’une grosse batterie

À l’occasion de l’IFA 2022, Sony est revenu sur le marché des smartphones avec un modèle haut de gamme : le Xperia 5 IV. Cette nouvelle génération vient une nouvelle fois s’axer sur la photo et la vidéo, avec toujours dalle de 6,1 pouces, mais une batterie plus grosse de 500 mAh par rapport au Xperia 5 III.

Les nouveautés du Sony Xperia 5 IV

Parlons tout d’abord du design. Le Sony Xperia 5 IV se décline en trois coloris : noir, vert et blanc écru. Au niveau du format, il dispose d’une dalle OLED de 6,1 pouces au ratio 21:9 avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz ainsi qu’une définition Full HD+. Une grosse amélioration est de la partie pour l’écran, avec une luminosité maximale améliorée de 50 % par rapport au Sony Xperia 5 III.

À noter, le smartphone est certifié IP68 et IP65, soulignant ainsi qu’il est résistant à l’eau et à la poussière. Nous pouvons noter le départ du bouton Google Assistant et le remplacement du verre minéral à l’arrière est désormais un Gorilla Victus.

Au niveau des performances, le Sony Xperia 5 IV dispose du Snapdragon 8 Gen 1, tout comme le Xperia 1 IV. Le processeur est couplé à 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage interne. La batterie a été améliorée avec cette génération, passant ainsi de 4 500 mAh à 5 000 mAh. Cette dernière est compatible avec la charge rapide filaire et sans fil 30 W.

Concernant la partie photo, nous retrouvons à l’arrière trois capteurs de 12 Mpx, dont un grand-angle, un téléobjectif avec zoom optique x2 ainsi qu’un ultra grand-angle ; et à l’avant une caméra selfie de 12 Mpx. Pour la partie vidéo, le smartphone permet de filmer en 4K à 120 images par seconde.

Arrivant durant le mois de septembre 2022, le Sony Xperia 5 IV est annoncé au prix de 1 049 euros.