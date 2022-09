Sennheiser annonce la barre de son Ambeo Soundbar Plus et le caisson de basse Ambeo Sub

Sennheiser vient de dévoiler de nouveaux produits AMBEO : la barre de son AMBEO Soundbar Plus et le caisson de basse AMBEO Sub. Avec ces dernières, le constructeur veut offrir « des choix supplémentaires aux utilisateurs désireux d’introduire le meilleur son immersif dans leur maison ».

Les Ambeo Soundbar Plus et Ambeo Sub de Sennheiser

Pour débuter, l’Ambeo Soundbar Plus est la barre de son la plus compacte de chez Sennheiser. Le constructeur précise d’ailleurs que ce nouveau produit dispose du même son 3D « révolutionnaire » que l’Ambeo Max, avec un système audio 7.1.4. La fonction d’auto-étalonnage de la gamme est de nouveau de la partie. Il mesure ainsi « les propriétés acoustiques d’une pièce et positionne ensuite sept enceintes virtuelles autour de l’auditeur, plus quatre autres au-dessus de lui ».

Pour une expérience sonore optimale, l’Ambeo Soundbar Plus projette du son dans n’importe quel coin de la pièce, permettant ainsi aux utilisateurs de « profiter de la profondeur, de l’impact et de l’espace d’une salle de cinéma chez eux ». Pour s’adapter à tous les profils d’auditeurs, des préréglages personnalisables, un égaliseur et diverses options via l’application Smart Control sont disponibles.

Nous apprenons aussi que le son 3D immersif est compatible avec les formats audio Dolby Atmos, DTS:X, Sony 360 Audio ainsi que MPEG-H Audio. À noter, Sennheiser annonce aussi qu’il est possible de « mixer des contenus stéréo et 5.1 pour créer des expériences sonores en 3D ».

La connectivité est la suivante : sortie HDMI eARC 2.1, deux entrées HDMI 2.0a, une entrée audio optique S/PDIF, une entrée auxiliaire RCA, une prise RJ45, un port USB-A, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. Pour finir, la barre de son Ambeo Soundbar Plus est compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect et Chromecast.

Disponible dès le 15 septembre 2022, la barre de son est annoncée au prix de de 1499 euros.

Outre cette barre de son, le caisson de basse Ambeo Sub a aussi été annoncé par Sennheiser. Le constructeur assure ainsi des basses « extrêmement profondes » grâce à la technologie de virtualisation AMBEO ainsi qu’un woofer haut de gamme de 8 pouces associé à un amplificateur de 350 W. Dans les détails, le boitier devrait proposer des basses allant jusqu’à 27 Hz.

Son prix de lancement est de 699 euros, pour une arrivée aussi le 15 septembre 2022.

