Sennheiser dévoile le Momentum 4 Wireless, un nouveau casque à réduction de bruit séduisant

En ce mardi 9 août 2022, Sennheiser est revenu sur le devant de la scène avec un nouveau casque sans fil supra-auriculaire : le Momentum 4 Wireless. Via ce nouveau produit, le groupe allemand vient proposer plusieurs améliorations au niveau du son, de la réduction de bruit, mais aussi du design. En effet, cette quatrième génération arbore un tout nouveau design, « repensé pour le confort » d’après la marque.

Les nouveautés du Sennheiser Momentum 4 Wireless

Pour commencer les présentations, parlons de la partie audio. Le nouveau Sennheiser Momentum 4 Wireless s’équipe de haut-parleurs de 42 mm, permettant de proposer « une dynamique, une clarté et une musicalité remarquables pour un son Hi-Fi de qualité supérieure », explique la marque via un communiqué de presse. Nous apprenons aussi l’introduction d’une nouvelle génération de réduction du bruit. Le mode Transparence est de nouveau de la partie, laissant ainsi les utilisateurs percevoir les sons qui les entourent tout en écoutant leur musique.

Afin d’offrir « une expérience véritablement sur-mesure », l’application Sennheiser Smart Control vient permettre de profiter d’un égalisateur intégré ; de modes sonores ; et d’une nouvelle fonctionnalité de personnalisation du son, venant évaluer les préférences d’écoute de chaque utilisateur afin de s’ajuster en conséquence. Au niveau des microphones, le Momentum 4 Wireless dispose de deux micros numériques dans chaque oreillette. Ils permettent d’ailleurs de supprimer automatiquement le bruit du vent.

Le design reste tout de même le plus gros changement apporté à cette gamme de casques à réduction de bruit signée Sennheiser. En effet, le Momentum 4 Wireless de Sennheiser change complètement la donne avec un « style épuré », mais aussi un « confort exceptionnel ». Pour cela, l’entreprise allemande a opté pour un design léger, complété par « un arceau richement rembourré et de coussinets profonds ». Pour finir, ce dernier peut se plier afin d’être facilement transportable dans un bagage ou un sac à dos.

Côté autonomie, Sennheiser annonce 60 heures d’écoute sur une charge. La charge rapide permettra en plus de cela de récupérer six heures d’écoutes en seulement 10 minutes. Pour les fonctionnalités inhérentes au casque, nous retrouvons une interface à pavé tactile pour gérer sa musique et ses appels, mais aussi utiliser les assistants vocaux. À noter, le Momentum 4 Wireless se met automatiquement en pause lorsqu’il n’est plus sur vos oreilles ; et redémarrera automatiquement la musique quand il est remis sur la tête.

Le Sennheiser Moment 4 Wireless est disponible en précommande dès aujourd’hui, pour une commercialisation le 23 août 2022 à un prix de 349,90 euros.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Sennheiser annonce les Momentum True Wireless 3 : de nouveaux écouteurs avec de beaux arguments !