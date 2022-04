Sennheiser annonce les Momentum True Wireless 3 : de nouveaux écouteurs avec de beaux arguments

Sennheiser vient de faire son grand retour sur le marché des écouteurs haut de gamme. L’entreprise allemande a en effet annoncé les Momentum True Wireless 3, une nouvelle paire d’oreillettes taillée pour les audiophiles, avec notamment de nouveaux transducteurs dynamiques et une compatibilité avec les codecs audio aptX et aptX Adaptative de Qualcomm.

Les nouveaux écouteurs haut de gamme signés Sennheiser

Cela fait maintenant deux ans que Sennheiser a annoncé les Momentum True Wireless 2. Avec sa nouvelle génération annoncée hier, le constructeur veut tout d’abord toucher les audiophiles les plus demandants en termes de qualité audio, dans la limite de la technologie du sans-fil Bluetooth bien évidemment.

Nous apprenons ainsi que les Momentum True Wireless 3 embarquent de nouveaux transducteurs dynamiques « TrueResponse » de 7 mm de diamètre et prennent en charge les codecs audio AAC, SBC, mais surtout l’aptX et l’aptX Adaptative de chez Qualcomm. Dans les détails, la marque explique que cette paire d’écouteurs offre une transmission audio jusqu’à 420 kbps délivrant « des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés ».

Côté conception, les écouteurs sont composés d’un plastique plus léger que la génération précédente. Ils profitent cependant du même format intra-auriculaire, avec quatre paires d’embouts en silicone. Pour les sportifs et les conditions météorologiques pluvieuses, les Sennheiser Momentum True Wireless 3 ont droit à une étanchéité IPX4.

Quant à la réduction de bruit active, elle est une nouvelle fois présente aux côtés du mode transparence. Pour le moment, la marque n’a pas communiqué le niveau de bruit que l’ANC peut supprimer. Nous savons uniquement que cette dernière est adaptative, donc rien de bien nouveau. Au niveau de l’autonomie, le constructeur allemand promet 6h30 d’écoute avec la réduction de bruit activée, 28 heures avec le boitier de recharge.

Disponibles en précommande au prix de 249,90 € (pour une livraison débutant le 10 mai), les écouteurs Momentum True Wireless 3 de Sennheiser sont proposés en trois coloris : noir, graphite et blanc.

