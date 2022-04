Poco F4 GT : un nouveau smartphone gaming surpuissant avec charge rapide 120 W

Lors d’une conférence ayant lieu ce mardi 26 avril 2022, Poco est venu annoncer un tout nouveau smartphone gaming : le Poco F4 GT. Outre des performances à la hauteur, grâce au dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, cet appareil propose de multiples avantages aux personnes jouant sur mobile.

Le nouveau roi des smartphones gaming ?

Le marché des smartphones gaming continue d’évoluer. Poco vient de son côté proposé un nouveau modèle à prix serré afin de conquérir les joueurs : le F4 GT.

Proposé à partir de 599 €, le téléphone s’équipe du dernier processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, couplé à de la RAM LPDDR5 et d’un stockage UFS 3.1. Pour proposer des performances toujours à la hauteur, un système de refroidissement LiquidCool 3.0 est embarqué sur cet appareil. Ce qui permet d’éviter que le téléphone chauffe trop durant des sessions de jeux gourmands en ressources, notamment durant de longues sessions de jeu.

Au niveau de la dalle, le Poco F4 GT dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Nous apprenons aussi que ce modèle a droit à une gradation PWM haute fréquence pour protéger les yeux durant de longues sessions de jeu. Les couleurs de la dalle se valent aussi réalistes grâce à la prise en charge des couleurs 10 bits.

Pour jouer sans se préoccuper de l’autonomie de sa batterie, le Poco F4 GT dispose d’une grosse batterie de 4 700 mAh compatible avec la charge ultra rapide 120 W. Cette dernière permet de recharger le smartphone de 0 à 100 % en 17 minutes, contre 27 minutes si l’utilisateur joue en même temps. Toujours pour les joueurs, des gâchettes magnétiques sont présentes et peuvent être déployées grâce à deux boutons mécaniques. Côté audio, quatre haut-parleurs sont de la partie afin d’offrir une expérience audio stéréo de qualité.

Dernier point concernant la fiche technique, la partie photo. Le Poco F4 GT dispose d’un module arrière composé d’un capteur principal de 64 Mpx (Sony IMX686), d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un macro de 2 Mpx ; ainsi que d’une caméra selfie de 20 Mpx. Proposés hors promotion aux prix de 599 € (8/128 Go) et 699 € (12/256), les deux versions de ce nouveau smartphone gaming seront 100 € moins cher du mardi 26 avril 15 heures au 29 avril 14h59 sur le site officiel de la marque (Po.co) et sur Amazon. Trois coloris sont proposés : Noir absolu, Argent sidéral et Jaune Poco.

