Poco F4 GT : un modèle qui gomme les problèmes des smartphones gaming

Le marché des jeux vidéo ne se cantonne plus aux consoles et PC depuis plusieurs années. Aujourd’hui, les smartphones sont de plus en plus des machines de prédilections pour les joueurs, encore plus depuis l’avènement de certains jeux vidéo (Fortnite, Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile…) ou encore le développement du cloud gaming. Ce produit a aussi l’avantage d’être plus abordable et portable que les autres plateformes. Un nouveau smartphone gaming sera prochainement annoncé : le Poco F4 GT.

Le Poco F4 GT de Xaiomi très bien équipé pour le marché du gaming

Même si les smartphones sont une bonne solution pour jouer, ils disposent tout de même de plusieurs défauts. Tout d’abord, ils chauffent rapidement lors de longues sessions sur des jeux gourmands. Pour cela, Poco a annoncé que la technologie Liquid Cooling 3.0 est embarquée sur le Poco F4 GT. Ce système de refroidissement permet ainsi d’optimiser les jeux les plus populaires afin que le smartphone ne chauffe pas et reste performant. Tant que nous parlons de performances, il est important de notifier que le Poco F4 GT dispose du tout dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Cette puce permet ainsi de garantir des performances de hautes voltiges pour faire tourner les jeux les plus demandants en ressources sans ralentissements.

Ces titres consomment bien évidemment de l’énergie. C’est pourquoi les smartphones gaming se doivent de fonctionner le plus longtemps possible grâce à une grande batterie. Encore plus important, un système de charge performant doit être de la partie afin de recharger en quelques minutes son smartphone durant les sessions de jeu. Pour répondre à cela, le Poco F4 GT embarque une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide 120 W HyperCharge. Cela permet de charger le smartphone en seulement 20 minutes, contre 30 minutes en jouant. Pour finir, ce modèle apporte un avantage de taille aux joueurs : deux gâchettes pop-up pouvant être déployées à l’aide de deux interrupteurs. Petite information supplémentaire, cet appareil devrait être commercialisé aux alentours des 800 $.

Intéressé par ce nouveau smartphone gaming ? Sachez qu’une conférence de lancement est prévue pour le 26 avril 2022 à 14 heures sur le réseau social Twitter et sur YouTube.

À noter, un évènement communautaire est prévu pour faire gagner le nouveau flagship POCO F4 GT ! Ce dernier est organisé par le compte Twitter officiel @POCOGlobal. Deux équipes s’affronteront : #TeamApexPerformance & #TeamApexExperience. Vous pouvez représenter l’une de ces deux équipes. Pour avoir une chance de gagner, participez au concours « Meet #thapexofPOWER », où tout ce que vous avez à faire est de partager vos pensées sous forme de tweet avec l’un des hashtags !