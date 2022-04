Test – Xiaomi Redmi Watch 2 Lite : un bon allié pour les sportifs ?

La Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi est présentée comme un modèle d’entrée de gamme, affichant un prix inférieur à 70 euros pour des performances intéressantes. Avec une autonomie allant jusqu’à 10 jours, plus de 100 modes sport et un design sobre et léger, la Redmi Watch 2 Lite a tout pour plaire. Pourtant, elle affiche plusieurs défauts non négligeables.

Fiche technique

Nom Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Autonomie Jusqu’à 10 jours Taille de l’écran 1,55 pouces Résolution Ecran tactile couleur, 320 x 360 Pixels Poids 35 grammes (avec bracelet) Connectivité GPS intégré (GPS, GLONASS, Galileo, BDS)

Bluetooth 5.0 S

Systèmes pris en charge :

Android 6.0 ou version ultérieure

iOS 10.0 ou version ultérieure Fonctionnalités 100 modes sport

Suivi du sommeil

Podomètre

Capteur rythme cardiaque (24h/24)

Capteur SpO2

Accéléromètre

Gyroscope

Boussole électronique Certificat 5 ATM (résistance à l’eau) Couleur Cadran :

– Ivoire, noir, bleu

Bracelet :

– Ivoire, noir, bleu, rose, olive, marron Prix 69,99 €

Un design sobre et léger

La nouvelle montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite présente un design sobre et épuré. Avec un format quasiment carré et un poids plume de 35 grammes avec le bracelet, la Watch 2 Lite se fera très rapidement oublier.

Affichant une hauteur de 41,2 mm, pour une largeur 35,3 mm et une épaisseur 10,7 mm, la Redmi Watch 2 Lite est reine de la catégorie des montres connectées compactes.

Elle accueille un écran carré de 1,55 pouce affichant une résolution de 320 x 360 pixels. Ce n’est pas un écran AMOLED, mais la colorimétrie est correcte pour le prix.

Côté réactivité, l’écran est assez lent. Il faut parfois plus d’une seconde entre la pression sur le bouton unique et le déclenchement de l’écran. La fonction « lever pour activer » est assez lente, et présente plusieurs échecs.

Il est également nécessaire de préciser que l’écran ne dispose pas d’un capteur de luminosité. Par conséquent, il vous faudra régler manuellement la luminosité de l’écran. C’est un point négatif. Cette fonctionnalité est essentielle pour une montre connectée.

L’unique bouton est situé au centre du côté droit. Il permet de revenir au menu principal, « réveiller » la montre, on/off, et activer des fonctionnalités. La navigation se fait comme sur tous les autres modèles de la marque.

La Redmi Watch 2 Lite possède également un bracelet interchangeable. Le bracelet est un modèle spécifique. Si vous désirez d’autres bracelets, il faudra acheter ceux vendus exclusivement par la marque pour ce modèle de montre.

Une interface agréable

Avec un design compact, et un poids plume, la Redmi Watch 2 Lite s’oublie rapidement. Pour autant, elle reste votre assistant personnel et surtout votre coach sportif.

L’interface de la montre est plus claire que la version précédente. C’est un plus pour la nouvelle Redmi Watch 2 Lite. La navigation est simple, même si l’affichage est limité à 7 menus (personnalisables). Vous pouvez choisir l’affichage des applications, soit en liste soit en grille (format configuré d’origine). La personnalisation de la montre passe principalement par l’application, ce qui facilite la configuration et la rend plus rapide à effectuer.

La personnalisation des cadrans est également facilitée, vous aurez un choix très large de cadrans gratuits.

Vous pourrez accéder aux messages avec un affichage complet et la présence des smileys. Pour autant, il ne sera pas possible de répondre aux messages. Les notifications apparaissent avec le logo de l’application (disponible pour la quasi-totalité des applications). Dès qu’elles sont vues sur la montre, elles se suppriment automatiquement. Cela peut s’avérer embêtant, surtout lorsqu’il y en a beaucoup à la suite.

Il ne sera pas possible de lier Strava avec la montre. Vous pourrez néanmoins connecter la montre avec Amazon Alexa.

Pour les activités sportives, vous disposerez d’un mode sport contenant plus de 100 sports. Le GPS s’active sous 3 à 8 secondes. C’est plutôt assez rapide. La montre est étanche 5 ATM, ce qui permet de prendre une douche avec, et de pratiquer de la natation.

Vous n’aurez pas de NFC, ni la possibilité d’intégrer des moyens de paiement sur la montre. Les appels sont impossibles avec la montre, mais les alertes des appels entrants apparaissent. Vous pourrez uniquement gérer votre musique sur la montre grâce à la connexion avec votre téléphone sans pouvoir télécharger de la musique sur la montre.

Une utilisation simple

La Redmi Watch 2 Lite possède un affichage simple et clair. Sur l’écran, vous pourrez consulter l’heure, la météo avec la température extérieure, le nombre de pas, la distance parcourue, la durée d’activité, le nombre de calories dépensées, le rythme cardiaque, et le taux d’oxygénation dans le sang. En plus de cela, les modes de sports sont très complets, comme par exemple, la marche, la course à pied, le vélo, le rameur, la natation, etc. Les parcours seront enregistrés avec le GPS, et pourront, selon les modes, afficher un plan de parcours du sport (course à pied et vélo). Vous pourrez également activer la musique sur le téléphone ou le chronomètre.

Via l’application, vous pourrez consulter votre rapport de l’activité sportive effectuée, accéder au plan enregistré par la montre, revenir sur vos anciennes séances, voir votre progression, surveiller votre qualité de sommeil.

Application Mi Fitness

La montre Redmi Watch 2 Lite est livrée avec son application Mi Fitness qui remplace Xiaomi Wear. Disponible sur iOS et Android, l’application communique par Bluetooth avec la montre.

Au sein de l’application, on retrouve 4 catégories : santé, entraînement, appareil et profil.

La section santé permet d’accéder aux détails du sommeil et obtenir une analyse précise. En plus de l’analyse du sommeil, la montre permet également de suivre la fréquence cardiaque tout au long du sommeil. Plusieurs moyennes sont accessibles, par jour, semaine et mois. L’application conserve également un historique du sommeil. L’application permet de lire le détail du lecteur cardiaque (BPM), les pas, les calories brulées, les activités, le stress et l’oxygène sanguin.

La section appareil permet de paramétrer la montre, régler les notifications, ainsi que les différentes fonctionnalités. Pour les notifications, vous pourrez sélectionner quelle application a l’accès aux notifications.

La section entraînement permet de retrouver les plans de courses, et les historiques des activités sportives.

La section profil permet de voir quelles applications sont connectées, de transférer des données depuis Mi Fit, et les différents paramètres de profil de l’application.

Autonomie et recharge

La Redmi Watch 2 Lite offre une autonomie correcte sans vraiment exceller dans ce domaine. En moyenne, la montre tient environ 3 jours à 5 jours avec tous les capteurs activés, ainsi que 2 activités physiques par jour (activité marche et course à pied).

L’autonomie peut atteindre 8 jours en désactivant les notifications, la connectivité avec le téléphone ainsi qu’en réduisant l’activité sportive à une seule séance courte par jour.

La montre est livrée avec un chargeur magnétique spécifique, qui nécessite une base de chargeur USB pour fonctionner sur secteur.

Conclusion : Redmi Watch 2 Lite

La Redmi Watch 2 Lite se présente comme une montre légère avec un design classique. Avec ses nombreux capteurs et ses différents menus, la Watch 2 Lite est destinée à tous les sportifs ayant un petit budget. Affichée à un prix inférieur à 70 euros, la Redmi Watch 2 Lite est assez complète, même si elle présente quelques bugs de menus, une lenteur au niveau de l’écran et l’absence de NFC (pas de paiement sans contact). Pour autant, cette montre connectée intègre un GPS assez précis et des fonctionnalités de suivi complètes.

