Tesla rappelle des milliers de Model S : le capot pourrait s’ouvrir en conduisant

La Commission européenne a ordonné le rappel de Tesla Model 3 et Model S, fabriquées entre 2014 et 2021 pour un risque d’ouverture de capot.

Tesla contraint à un nouveau rappel de véhicules

Ces dernières années, Tesla a le vent en poupe et séduit de plus en plus de conducteurs dans le monde. Cependant, l’entreprise américaine rappelle très régulièrement des véhicules pour différents problèmes.

La Commission européenne « Safety Gate » a récemment ordonné le rappel de Model S produites entre 2014 et 2021, rappel qui a été repris en France par le site gouvernemental « Rappel conso ».

« À grande vitesse, l’entrée d’air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot. Cela peut entraîner des fractures de contrainte le long de la gâche de loquet du capot et sa séparation du capot, provoquant l’ouverture du capot, explique Rappel Conso concernant ce rappel de Tesla. Cela entrave la vision des conducteurs, ce qui augmente le risque d’accident. »

Des milliers de Model S concernés

Ce rappel concerne les véhicules vendus entre 2014 et 2021, et cela pourrait représenter des milliers de Model S. Dans un premier temps, la Commission indiquait que les Model 3 étaient concernés également, mais la page a été modifiée, ce n’est plus le cas maintenant.

Vous pouvez vérifier si votre voiture est concernée grâce au site de Tesla en vous munissant du numéro VIN sur le site du constructeur américain directement.

Ce n’est pas le premier rappel de véhicules en France pour le constructeur américain : le dernier, le 1er avril, concernait les Tesla Model Y vendues entre les 16 juin 2020 et le 10 novembre 2021. La Model 3 fait déjà également le rappel de plusieurs rappels ces derniers mois en France pour divers problèmes pouvant, selon les autorités, causer des blessures.



