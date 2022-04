Test – Kirby et le monde oublié : un premier opus 3D plus que réussi ?

Depuis le 25 mars 2022, Kirby et le monde oublié est disponible sur Nintendo Switch. À travers ce nouvel opus, Nintendo propose une toute nouvelle formule pour notre héros en forme de boule rose en proposant une aventure en 3D. Après avoir terminé à 100 % le jeu, soit l’aventure principale avec tous les collectibles et le monde bonus, voici notre avis sur cette nouvelle référence du jeu vidéo !

Conditions de test

Plateforme : Nintendo Switch, en mode portable uniquement ;

Complétion : 100 % (Histoire principale ; Collectibles ; et NG+) ;

Durée de jeu : 20 heures.

Arrivée dans un monde apocalyptique rempli de bêtes

Avant de débuter son aventure, il vous sera demandé de choisir entre deux modes de difficulté : Paisible et Ouragan, le premier octroi tout simplement plus de vie que le second. Au début de Kirby et le monde oublié, nous découvrons une cinématique montrant que les Waddle Dees, célèbres compagnons du monde de notre héros, sont capturés par des hordes de bêtes. Après avoir essayé de les sauver, la célèbre boule rose se retrouve dans un vortex qui l’envoie dans un monde post-apocalyptique dénué de présence humaine.

Échoué en début d’aventure sur une plage, le tutoriel se veut très simpliste à travers un niveau linéaire nous apprenant les différentes actions de Kirby : se déplacer ; sauter ; flotter dans les airs ; aspirer des ennemis, dont certains nous octroient des pouvoirs ; et le Transmorphisme, soit la possibilité de se transformer en objets afin de profiter d’habilités supplémentaires pour avancer dans les niveaux.

Après avoir appris à contrôler Kirby, un dernier combat vous permettra de sauver Elfilin, une créature flottante turquoise ressemblant à un chinchilla. Notre héros lui propose ainsi de l’aider à retrouver tous les Waddle Dee et sauver ce monde.

Des niveaux linéaires bien fournis, des défis et le village Waddle Dee

Entrons maintenant dans le vif du sujet en abordant l’aventure de Kirby et le monde oublié. Au total, l’histoire principale se compose de 6 mondes (+ 1 bonus) avec différents univers composés en moyenne composés de 5 niveaux chacun, un boss et des défis.

Sauver les Waddle Dee

Concernant la structure des niveaux, cette dernière est purement et simplement linéaire. Nous ne sommes en effet pas dans un monde ouvert où vous pouvez aller où vous voulez. Ces derniers sont très bien fournis et disposent d’un objectif bien précis : sauver les Waddle Dees.

Alors que le nombre de Waddle Dees présent dans le niveau et à la fin de ce dernier est affiché aux joueurs, trois objectifs cachés seront à découvrir par vous-même en explorant l’environnement des niveaux de Kirby et le monde oublié et permettront de sauver d’autres Waddle Dees. Une fonctionnalité intéressante qui oblige à explorer les moindres recoins de la marque.

Si vous ne les trouvez pas par vous-même, un de ces objectifs sera dévoilé après avoir fini le niveau. Il faut tout de même noter que cette étape est parfois obligatoire, étant donné que certains objectifs sont difficilement trouvables par soit-même. Cela nous oblige ainsi à recommencer le niveau pour sauver les Waddle Dees manquants, ce qui ajoute un peu de rejouabilité aux niveaux.

À noter, plusieurs types de collectibles seront sur votre passage : des pièces, pour effectuer des achats au village Waddle Dee ; des boules de gacha renfermant des figurines à collectionner ; ainsi que de la nourriture pour reprendre des points de vie. Autre point à notifier, des mini-boss se dresseront sur votre passage de temps afin de pimenter votre aventure.

Entre pouvoirs et Transmorphisme

Pour vous aider à atteindre vos objectifs et terminer les niveaux, Kirby a plusieurs codes à son arc. Pour commencer, Kirby peut aspirer des ennemis ayant des pouvoirs afin de gagner une arme et des capacités. Ces dernières sont d’ailleurs améliorables tout au long de l’aventure afin de les perfectionner et les rendre plus puissantes. Pour cela, il faudra trouver des parchemins sur votre passage et les donner au marchand de l’armurerie au village Waddle Dee.

Ensuite, notre héros dispose d’une toute nouvelle capacité : le Transmorsphisme. Pour faire simple, cette dernière permet à notre boule rose d’aspirer un objet pour en acquérir la forme et des actions inédites. Par exemple, notre héros peut se transformer en ampoule pour éclairer les endroits sombres, en cône de signalisation pour effectuer une charge piquée sur le sol, en chariot élévateur pour atteindre des sommets inaccessibles ou encore en distributeur de boissons pour envoyer des canettes sur les ennemis et son environnement.

En soi, cette capacité introduite dans Kirby et le monde oublié est très intéressante et offre de nouvelles possibilités de gameplay innovantes pour les joueurs. Le plus beau dans l’histoire, c’est que cette nouveauté est utilisée avec parcimonie par les développeurs. Le Transmorphisme est ainsi disponible de temps en temps dans les niveaux, mais pas de façon trop répétée. Cela permet ainsi d’apprécier cette nouvelle capacité tout au long de l’aventure sans s’en lasser.

Les boss de Kirby et le monde oublié

À la fin d’un monde, un boss se dressera devant vous. Pour y accéder, il suffit simplement d’avoir sauvé quelques Waddle Dee et fini tous les niveaux de la zone. Les combats se veulent très bien construits, avec des patterns faciles à comprendre afin de préparer une stratégie efficace pour le vaincre et éviter les différents coups portés par votre adversaire.

Pour apporter un peu de piquant à ses combats, les quatre objectifs cachés sont de la partie. Ces derniers viennent en effet apporter plus de challenge en proposant par exemple de terminer le combat de boss avec un pouvoir spécifique, sans vous faire toucher, en un temps imparti ou encore sans aucun pouvoir.

Encore une fois, ces objectifs viennent apporter un peu plus de jouabilité et surtout de la difficulté, qui est globalement absente du jeu Kirby et le monde oublié. Après avoir vaincu un boss, vous pourrez profiter d’un nouveau monde.

Des défis pour plus de challenge

Outre les niveaux principaux et les boss, Kirby et le monde oublié profite de quelques défis. Accessibles à travers des portails, ils permettent de perfectionner l’utilisation des pouvoirs, mais aussi des transformations de Kirby. À la fin, une récompense est bien évidemment de la partie : une gemme rare. Elle peut être directement échangée au village Waddle Dee afin d’améliorer vos pouvoirs.

En se dépêchant, il est possible de réussir l’objectif de temps de ces niveaux, et ainsi gagner un peu d’argent en récompense supplémentaire. Ainsi, cela nous offre une nouvelle fois du challenge. La difficulté est cependant assez disparate entre certains niveaux, ce qui peut être déconcertant parfois.

Il faut aussi noter que le chronomètre n’est pas très pratique pour atteindre l’objectif. En effet, ce dernier est décroissant avec un temps variable entre les différents défis, alors que l’objectif de temps est fixe. Il faut donc calculer à chaque fois quel temps le chronomètre devra afficher pour être sûr d’atteindre l’objectif fixé par le niveau.

Un village Waddle Dee en pleine expansion

Le village Waddle Dee fait office de hub principal au jeu Kirby et le monde oublié. Au fur et à mesure que vous sauverez les Waddle Dees, de nouveaux bâtiments ouvriront.

Outre des mini-jeux et des machines à gacha permettant de débloquer les figurines manquantes à votre collection, deux bâtiments intéressants sont à souligner : l’armurerie pour améliorer vos pouvoirs en échange de gemmes rares et d’argent ; et le Colisée proposant de combattre à la suite plusieurs mini-boss et boss.

Les commerces pourront aussi vous vendre un objet à stocker dans votre inventaire afin de l’utiliser dans les niveaux (nourriture, deuxième barre de vie, augmentation de vitesse ou de puissance).

Notre avis sur Kirby et le monde oublié

Alors ? Est-ce que le passage de Kirby en 3D est une réussite ? La réponse est bien évidemment oui. Dans son ensemble, cette expérience vidéoludique est extrêmement plaisante à jouer (et très mignonne !). Kirby et le monde oublié propose plusieurs mondes et niveaux extrêmement différents les uns des autres, invitant très souvent à l’exploration afin de découvrir et accomplir les objectifs cachés. En plus, le large éventail de pouvoir, pouvant être améliorés tout au long du jeu, et le Transmorphisme viennent offrir une variété de gameplay assez intéressante au fur et à mesure de l’aventure.

Un petit point noir est tout de même à souligner au niveau de l’affichage. En effet, les performances de la Nintendo Switch font que les objets et personnages en mouvement à l’arrière-plan se meuvent à seulement quelques images par seconde, provoquant des mouvements saccadés de ces derniers. La bonne nouvelle, c’est que notre regard n’est généralement pas fixé aussi loin en jouant. De ce fait, ce phénomène se veut très peu perceptible tout au long de l’aventure.

En soi, Kirby et le monde oublié est assez simple. La réelle difficulté se trouve principalement dans certains défis, objectifs (notamment du côté des boss) et dans le Colisée. Il est tout de même à reprocher que la fonctionnalité d’esquive n’est jamais introduite dans le jeu. Pourtant, elle se veut essentielle pour vaincre les derniers boss. Côté challenge, le monde bonus vient offrir une difficulté clairement revue à la hausse, avec notamment des dégâts reçus plus élevés et des combats beaucoup plus punitifs.

Entre un niveau ou un boss, le village Waddle Dee viendra vous offrir un petit peu de répit, même s’il se veut assez anecdotique dans l’aventure. Après s’être rapidement essayé aux mini-jeux, ce hub principal n’est pas très utile. En effet, vous y retournerez uniquement pour améliorer vos pouvoirs ou encore faire le Colisée. Il permet tout de même aux personnes ayant de la difficulté avec certains niveaux ou boss de s’équiper en échange de quelques pièces, ce qui rend en soi l’aventure un peu plus accessible.

En conclusion, Kirby et le monde oublié est un très bon jeu vidéo, avec un gameplay très fluide et évolutif tout au long de l’aventure. Il peut correspondre à tous les membres de la famille et invite au partage avec son mode co-op. Cependant, la difficulté trop faible du jeu, notamment pour les personnes ne souhaitant pas sauver tous les Waddle Dees, pourrait ne pas suffire à tous les joueurs. Un petit tour sur la démo est ainsi recommandé.

