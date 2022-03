Le 25 mars 2022 est enfin arrivé. Cela signifie que Kirby et le monde oublié est maintenant disponible sur Nintendo Switch. L’occasion pour les joueurs d’expérimenter une nouvelle aventure en mode portable ou sur leur télévision. Pour rappel, notre héros en forme de boule rose s’est échoué dans un monde abandonné où les Waddle Dees se sont fait capturer. Pour restaurer la paix et sauver ces êtres vivants, Kirby profitera d’une capacité de Transmorphisme afin de se transformer en différents objets.

Le jeu Kirby et le monde oublié est disponible !

Un peu plus de deux mois après le Direct de février annonçant la date de lancement de Kirby et le monde oublié, le jeu est enfin disponible sur Nintendo Switch en ce vendredi 25 mars 2022. Avant de faire un rappel sur l’histoire et le gameplay, sachez qu’une démo est disponible afin de s’essayer à ce nouvel opus. Cette dernière permet notamment de profiter d’un tutoriel, un niveau classique ainsi qu’un combat de boss.

Parlons maintenant histoire. Dans Kirby et le monde oublié, notre héros s’est fait téléporter d’un monde abandonné en essayant de sauver des Waddle Dees qui se faisaient capturer par des meutes de bêtes. En partant partir sauver ses amis, Kirby rencontrera un nouvel allié : Elfilin, une créature flottante turquoise ressemblant à un chinchilla. À force de sauver des Waddle Dees, vous développerez de plus en plus leur village avec de nouvelles habitations avec moult commerces et mini-jeux.

Côté gameplay, la formule Kirby est à nouveau de la partie. Vous pouvez en effet aspirer certains ennemis afin de pouvoir gagner certaines de leur habilité. Cet opus vient cependant apporter une capacité de taille : le Transphormisme. Grâce à cette dernière, vous pourrez vous transformer en différents objets présents dans votre environnement afin d’avancer dans les niveaux.

Pour rappel, Kirby et le monde oublié est disponible au prix de 59,99 € sur le Nintendo eShop de la Switch.