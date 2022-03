Kirby et le monde oublié : démo disponible sur Nintendo Switch et nouvelle bande-annonce

Nintendo est de retour pour parler de Kirby et le monde oublié. Annoncée en septembre 2021, la nouvelle aventure de Kirby sur Nintendo Switch s’approche à grands pas. Après un nouveau trailer lors du Direct de février, annonçant notamment la date de sortie du jeu, Nintendo est maintenant de retour avec une démo disponible sur l’e-Shop de la console hybride, mais aussi une bande-annonce explicative de presque 6 minutes.

Démo disponible sur Nintendo Switch pour Kirby et le monde oublié

La sortie de Kirby et le monde oublié approche à grands pas. Il ne reste en effet plus que trois semaines avant l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch. Avant le 25 mars 2022, Nintendo est venu donner un nouvel avant-goût de ce nouvel opus en rendant disponible la démo sur l’eShop.

Dans cette démo de Kirby et le monde oublié, les joueurs pourront profiter de trois niveaux du premier monde de cette aventure. Nintendo a d’ailleurs précisé qu’il est possible d’y essayer certains pouvoirs de Kirby ; de découvrir « ce pays étrange, où les bâtiments abandonnés d’une civilisation éteinte côtoient une nature indomptée » ; d’affronter le premier boss du jeu : Gorimondo ; et bien évidemment d’utiliser la capacité de Transmorphisme de Kirby, lui permettant d’aspirer des objets afin de se transformer.

À noter, un petit bonus est de la partie pour les personnes qui termineront la démo : un code cadeau à utiliser dans le jeu complet afin d’obtenir des « objets utiles » dans votre aventure. Outre cette démo, Nintendo a publié sur sa chaîne YouTube une bande-annonce explicative de Kirby et le monde oublié. Cette dernière vient ainsi remettre en lumière l’univers du jeu et la mission de Kirby ; les pouvoirs de notre héros et sa capacité de Transmorphisme ; le village Woodle-Dee ; le Colisée pour affronter des boss à la chaîne ; le mode multijoueurs local ; ainsi que les fonctionnalités des Amiibo.