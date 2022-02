Kirby et le monde oublié : sortie prévue le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch

La semaine dernière, un nouveau Nintendo Direct est venu présenter les jeux à venir sur la Switch. Sans grande surprise, Nintendo est revenu parler d’un titre annoncé fin 2021 : Kirby et le monde oublié. Outre le fait de se doter d’une date de sortie, le 25 mars 2022, une bande-annonce a précisé le gameplay auquel les joueurs seront confrontés. À l’instar de Mario aidé par Cappy dans Odyssey, Kirby profitera d’une capacité de Transmorphisme afin de changer d’apparence et se déplacer dans les niveaux.

Retour sur Kirby et le monde oublié, bientôt disponible sur Nintendo Switch

Kirby est une icône emblématique du jeu vidéo. Après s’être illustré dans Kirby Star Allies en 2018 ou encore Kirby Fighters 2 en 2020, le célèbre héros est de retour sur Nintendo Switch avec un nouvel opus : Kirby et le monde oublié. Annoncée pour la première fois en septembre 2021, cette nouvelle aventure 3D s’était simplement targuée d’une bande-annonce annonçant une arrivée durant le printemps 2022. Le Nintendo Direct de la semaine dernière a cependant précisé les choses avec une date de sortie prévue pour le 25 mars 2022.

L’évènement de Nintendo a bien évidemment annoncé cette nouvelle par le biais d’une deuxième bande-annonce. Cela a ainsi offert l’opportunité aux joueurs de découvrir des images exclusives du jeu ainsi que des informations sur l’histoire. Dans Kirby et le monde oublié, nous apprenons que notre héros rose vient de se rendre compte que les Waddle Dees se faisaient capturer par des meutes de bêtes. Pour restaurer la paix, il partira ainsi à l’aventure avec un tout nouvel allier : Elfilin, une créature flottante turquoise ressemblant à un chinchilla. Plus de Waddle Dees seront sauvés, plus vous développerez leur village avec de nouvelles habitations. Des maisons et commerces supplémentaires permettront notamment de profiter de plusieurs mini-jeux.

Côté gameplay, Kirby a le droit à une capacité de Transphormisme dans cet opus. Notre chère boule rose peut ainsi absorber des éléments environnants afin de se transformer. Dans la bande-annonce, il se transforme notamment en voiture, en plot, en distributeur, en chariot élévateur, en anneaux, en ampoule, en arche, en bombe à eau. Cela lui permet ainsi de se déplacer dans les niveaux à des endroits où sa forme naturelle ne lui permettrait pas de passer.

Disponible à partir du 25 mars 2022, Kirby et le monde oublié est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop et chez les autres revendeurs habituels.