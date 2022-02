L’iPhone 13 Pro Max est bien plus puissant que le Galaxy S22 Ultra

Maintenant que les Galaxy S22 ont été annoncés, et prêtés à la presse, de premiers retours commencent à faire surface sur internet. Cela est ainsi l’occasion de découvrir de premières impressions concernant l’expérience utilisateur de ses smartphones, mais aussi d’effectuer des benchmarks, soit des tests de performance. Bonne nouvelle, PCMag s’y est attelé. Le site souligne ainsi que les derniers smartphones de la firme sud-coréenne n’arrivent pas à la hauteur d’Apple et ses iPhone 13 en termes de performances.

Les Galaxy S22 de Samsung sont loin de l’iPhone 13 Pro Max

Pour conclure qu’Apple était au-dessus de Samsung en termes de performance concernant leur dernière génération de smartphone, le site PCMag est venu effectuer des benchmarks sur la plateforme de test de référence : Geekbench 5. Le site est notamment venu mettre en concurrence les Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ et S21 Ultra ainsi que le Google Pixel 6 et l’iPhone 13 Pro Max.

Concernant les résultats des deux mastodontes, l’iPhone 13 Pro Max dispose d’une puissance brute plus importante que le Galaxy S22 Ultra (version US avec puce Snapdragon 8 Gen 1), avec notamment 1 735 points en simple cœur et 4 647 en multicœurs. Le smartphone de Samsung enregistre quant à lui les performances suivantes : enregistre de son côté avec 1 232 points en simple cœur, 3 433 en multicœurs.

La puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro Max vient ainsi surpasser la Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy S22 Ultra. Aucune information n’a cependant été donnée pour le moment concernant la version européenne embarquant la puce Samsung Exynos 2200. La situation devrait néanmoins être similaire étant donné que les puces de Samsung sont en général toujours au milieu des 3000 concernant le score multicœur, rappelle MacRumors.

Cette différence de performances ne devrait cependant pas venir se faire ressentir pour une utilisation quotidienne chez les acquéreurs du dernier smartphone premium de Samsung. Il ne faut aussi pas oublier que le Galaxy S22 Ultra de Samsung a d’autres atouts dans sa poche par rapport à l’iPhone 13 Pro Max, comme son zoom optique 10x, mais surtout son stylet S-Pen intégré.