Samsung Galaxy S22 Ultra officialisé : Samsung tire un trait sur la série Note

Samsung vient de présenter le Galaxy S22 Ultra lors de sa conférence Unpacked du 9 février 2022. Le nouveau smartphone ultra haut de gamme de la firme coréenne embarque emplacement pour stylet, auparavant réservé à la série Note.

S22 Ultra : Samsung met un terme à la série Note

Lors de son évènement Unpacked du début d’année, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de tablettes Tab S8, mais également sa nouvelle gamme de smartphones premium, les S22, S22+ et S22 Ultra.

Le S22 Ultra marque une réelle rupture dans la gamme S de Samsung en s’inspirant de la série Note, qui n’avait pas été renouvelée depuis 2020. En reprenant le design un peu plus carré, avec un emplacement en bas à gauche pour un S-Pen (inclus), c’est la parfaite fusion entre un Note et un S. Les modules photo arrière sont directement intégrés dans la coque, contrairement à ses deux petits frères S22 et S22+.

À l’avant, la dalle Super AMOLED de 6,8 pouces est incurvée sur les côtés, et bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, adaptatif entre 1 et 120 Hz.

La configuration photo ne change pas par rapport à la génération précédente et on retrouve :

Capteur principal de 108 mégapixels, Dual Pixel autofocus, F/1.8, 85° ;

Capteur dédié à l’ultra grand angle de 12 mégapixels, F/2.2, 120° ;

Un téléobjectif avec zoom optique x3 avec un capteur de 10 mégapixels, F/2.4, 36° ;

Un téléobjectif périscope avec zoomp optique x10 avec un capteur de 10 mégapixels, F/4.9, 11° ;

Un capteur frontal de 40 mégapixels, F/2.2, 80°.

Samsung mise principalement sur la photo de nuit, avec un mode Nightography et des améliorations logicielles et matérielles. Par exemple, la partie logicielle du S22 Ultra gagne un nouvel ISP apporté par l’Exynos 2200. Au moyen de l’intelligence artificielle, Samsung promet une meilleure gestion du bruit ainsi que du flou.

Samsung met le paquet pour son nouveau fleuron

Samsung ajoute un mode « Vision Booster » qui devrait ajuster le contraste à la luminosité ambiante. De plus, la luminosité maximale pourra monter à 1750 cd/m².

Le smartphone abrite une batterie de 5000 mAh et sera compatible avec une charge rapide à 45 W maximum. Malheureusement, le bloc de charge n’est pas de la partie : il faudra donc se le procurer séparément. Quant à la connectivité, on retrouvera la 5G, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et une puce NFC.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site du constructeur, en coloris Phantom Black, Phantom White, vert et bordeaux.

Le S22 Ultra précèdera ses petits frères avec une sortie le 25 février, moyennant un ticket d’entrée de 1259 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez cet article : Samsung annonce les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : design, fiche technique, prix et date de sortie.