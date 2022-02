Samsung annonce les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra : design, fiche technique, prix et date de sortie

Lors du Galaxy Unpacked du mercredi 9 février, Samsung est venu annoncer trois nouvelles tablettes haut de gamme : les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Pour en savoir plus, découvrez dans notre article toutes les informations à propos du design, de la fiche technique, du prix et de la date de sortie de cette nouvelle génération !

Les novelles tablettes Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra en détail

Comme prévu, les nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung, les Galaxy Tab S8, ont été présentées aux côtés des Galaxy S22. Cette génération vient profiter de nouveautés conséquentes, notamment avec un modèle Ultra profitant d’une dalle AMOLED offrant une définition WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Cette version profite en plus d’une encoche. La Galaxy Tab S8 dispose de son côté d’une diagonale de 11 pouces (IPS TFT), contre 12,4 pouces pour la Tab S8+ (AMOLED). Elles aussi ont droit à un mode 120 Hz.

À l’intérieur de ces Galaxy Tab S8, nous retrouvons sans surprise le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Les trois modèles se déclinent ensuite en déclinaisons 5G. Elles disposent en plus de cela d’une puce Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, d’un port USB-C 3.2, de quatre haut-parleurs signés AKG avec Dolby Atmos, de 3 micros et tournent sous Android 12 nativement grâce à One UI 4.

Comme pour les générations précédentes, le stylet S-Pen est présent dans la boite ainsi que le chargeur 45 W. Pour la partie photo, les Tab S8 disposent de deux caméras (grand-angle de 13 Mpx et ultra grand-angle de 6 Mpx) ainsi que d’un flash. Le capteur frontal est de son côté un grand-angle de 12 Mpx. On retrouve un ultra grand-angle en plus sur la tablette Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung.

Pour finir, les dernières différences se situent sans grande surprise au niveau de la batterie. Celle de la Samsung Galaxy Tab S8 dispose d’une capacité de 8 000 mAh, contre 10 090 mAh pour la Tab S8+ et 11 200 pour la Galaxy Tab S8 Ultra. À noter aussi, le capteur d’empreintes digitales est sur la tranche de la Tab S8, contre une technologie sous l’écran pour les Tab S8+ et Tab S8 Ultra.

Les tablettes Galaxy Tab S8 de Samsung sont disponibles dès aujourd’hui, soit le 9 février 2022. Voici la grille tarifaire de cette génération de tablettes :

Galaxy Tab S8 : 8/128 Go (Wi-Fi) : 799 € ; 8/256 Go (Wi-Fi) : 819 € ; 8/128 Go (5G) : 919 € ; 8/256 Go (5G) : 969 €.

: Galaxy Tab S8+ : 8/128 Go (Wi-Fi) : 999 € ; 8/256 Go (Wi-Fi) : 1 059 € ; 8/128 Go (5G) : 1 159 € ; 8/256 Go (5G) : 1 219 €.

: Galaxy Tab S8 Ultra : 12/256 Go (Wi-Fi) : 1 319 € ; 16/512 Go (Wi-Fi) : 1 549 € ; 12/256 Go (5G) : 1 479 € ; 16/512 Go (5G) : 1 699 €.

:

Avec l’offre de lancement, du 9 février au 31 mars 2022, Samsung offre un clavier Book Cover Keyboard Slim pour la Tab S8 et Tab S8+ ; et un Book Cover Keyboard pour la Tab S8 Ultra.