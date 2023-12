Test – Tablette Doogee T30 Ultra : Idéale pour le multimédia !

La tablette Doogee T30 Ultra, sortie en 2023, représente une offre solide dans le milieu des tablettes de milieu de gamme. Ce test détaillé abordera divers aspects de la tablette, y compris son design, ses performances, son affichage, ses caractéristiques multimédias, et plus encore.

Voici un tableau récapitulatif des spécifications techniques de la tablette Doogee T30 Ultra :

Caractéristique Spécification Design Aluminium sablé gris foncé, finition métal brossé Écran 11 pouces, résolution 2.5K, 250 nits, ratio 16:10 Processeur MediaTek Helio G99 Octa-core Mémoire RAM 32 Go (12 Go physiques + 20 Go virtuels) Stockage ROM 256 Go, extensible jusqu’à 2 To Caméra Arrière 16 MP Caméra Frontale 8 MP Haut-Parleurs Quatre haut-parleurs, certification audio haute résolution Batterie 8580 mAh, charge rapide 18W Connectivité 4G/LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 Système d’Exploitation Android 13 Ports USB Type-C, emplacement pour clavier externe Autres TÜV SÜD Blue Light Certification, Widevine L1 Support

Design

La Doogee T30 Ultra arbore un design élégant et moderne. Avec un corps principalement en aluminium sablé gris foncé et une partie en métal brossé, elle allie robustesse et esthétique. Ses finitions soignées et sa texture lisse préviennent les empreintes digitales, un détail appréciable pour maintenir l’apparence de la tablette. Les boutons d’alimentation et de volume sont placés de manière ergonomique. La configuration des haut-parleurs témoigne de l’attention portée à l’expérience utilisateur multimédia.

Écran et affichage

L’écran de 11 pouces offre une expérience visuelle enrichissante grâce à sa résolution de 2,5K. Le ratio de 16:10 et la luminosité maximale de 250 nits rendent l’écran adapté à la consommation de contenu multimédia et au travail. Cependant, la luminosité peut être limitée en extérieur. La certification TÜV SÜD Blue Light est un avantage pour les utilisateurs soucieux de leur confort visuel lors d’une utilisation prolongée.

Performance et capacités

Le cœur de la Doogee T30 Ultra est un processeur Helio G99 Octa-core, accompagné de 32 Go de RAM (12 Go physiques et 20 Go virtuels), et de 256 Go de stockage ROM, extensible jusqu’à 2 To. Cette configuration fournit suffisamment de puissance pour une variété d’usages, des tâches quotidiennes aux jeux légers. Les scores Geekbench 5 indiquent des performances correctes pour une tablette de ce segment.

Autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie est un aspect crucial pour les utilisateurs de tablettes. Elle possède une batterie de grande capacité de 8580 mAh, ce qui lui confère une autonomie impressionnante.

Cette capacité de batterie permet à la tablette de fonctionner pendant 1 à 2 jours avec une utilisation modérée sans avoir besoin de recharge. Idéale pour les utilisateurs actifs ou ceux qui sont souvent en déplacement. Une telle autonomie est particulièrement bénéfique pour les activités telles que le streaming vidéo, la navigation sur Internet, et l’utilisation de diverses applications tout au long de la journée.

En plus de sa grande capacité, la tablette prend en charge une recharge rapide de 18W. Cette fonctionnalité permet de recharger la tablette relativement rapidement, minimisant ainsi les interruptions dans l’utilisation quotidienne. Une recharge complète peut être réalisée en seulement 1 à 2 heures, selon les conditions d’utilisation et les paramètres de charge.

Fonctionnalités multimédias

La tablette est équipée de quatre haut-parleurs offrant une expérience audio de qualité pour le divertissement et les conférences vidéo. La présence d’une certification audio haute résolution est un plus non négligeable pour la musique et la vidéo. La spatialisation du son est correcte. Bien entendu, il ne faut pas non plus s’attendre à un son premium. Cela reste une tablette, mais cela fait parfaitement le boulot.

Caméras

La Doogee T30 Ultra est dotée de capacités photographiques qui sont suffisantes pour une utilisation quotidienne standard, bien que l’appareil ne soit pas principalement orienté vers la photographie de haut niveau. La tablette dispose d’une caméra principale de 16 mégapixels située à l’arrière et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

La caméra arrière de 16 mégapixels est capable de capturer des images avec une résolution décente. Elle convient bien pour des clichés occasionnels, tels que des photographies de documents, des paysages ou des instantanés lors de réunions. Les images produites devraient être claires et nettes dans des conditions de bonne luminosité. Toutefois, comme c’est souvent le cas avec les caméras de tablettes, les performances dans des conditions de faible luminosité peuvent être justes malgré le flash.

La caméra frontale de 8 mégapixels convient aux appels vidéo et aux selfies. Avec une résolution suffisante pour la plupart des applications de visioconférence. Elle offre une qualité d’image acceptable pour des réunions en ligne ou des appels avec des amis et la famille.

Système d’exploitation et expérience utilisateur

Fonctionnant sous Android 13, la Doogee T30 Ultra offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. La compatibilité avec les applications du store Google et la présence d’une application WPS gratuite pour le traitement de documents rendent cette tablette adaptée aussi bien pour un usage professionnel que personnel.

Connectivité

La tablette supporte les réseaux 4G/LTE, le Wi-Fi dual-band, et le Bluetooth, ce qui assure une connectivité polyvalente. Idéal que ce soit pour le travail à distance, les appels vidéo, ou la navigation sur internet.

Rapport qualité-prix

Compte tenu de ses caractéristiques et performances, la Doogee T30 Ultra offre un excellent rapport qualité-prix. Elle se positionne comme une option attrayante pour ceux qui recherchent une tablette polyvalente et abordable. Elle est capable de gérer à la fois des tâches de travail et de divertissement.

Conclusion

En conclusion, la Doogee T30 Ultra est une tablette bien équilibrée. Elle surprend par son mélange de fonctionnalités, de performance et de conception. Elle est idéalement adaptée pour une utilisation quotidienne variée, allant du travail à distance au divertissement multimédia. Son rapport qualité-prix, combiné à ses capacités techniques, en fait un choix judicieux pour ceux qui recherchent une tablette polyvalente dans le segment du milieu de gamme.

