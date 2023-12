Les dernières nouvelles de Tekken 8 : La démo disponible maintenant !

Amateurs de jeux de combat, réjouissez-vous ! Les fans du célèbre jeu de combat Tekken n’auront plus à patienter longtemps pour tester la dernière itération de la franchise. La démo de Tekken 8 est maintenant disponible sur PlayStation 5 et sortira la semaine prochaine sur Xbox Series X|S et PC.

Un premier regard sur Tekken 8

Les joueurs peuvent désormais découvrir en avant-première les différents modes de jeu proposés dans Tekken 8, avant la sortie officielle prévue pour le 26 janvier 2024. Pour sublimer la nouvelle et donner encore plus d’apéritif, un tout nouveau Story Trailer a été dévoilé. Il donne ainsi la possibilité aux joueurs de plonger un peu plus en profondeur dans l’histoire de Tekken 8. La démonstration propose même un premier chapitre de l’histoire, appelé « Le réveil des ténèbres ».

Un contenu riche pour la démo

La démo de Tekken 8 n’est pas simplement une introduction à l’histoire. Elle comprend également divers modes tels que QUÊTE ARCADE et SUPER GHOST BATTLE. Les joueurs peuvent se battre avec Jin, Kazuya, Paul et Nina dans des niveaux tels que URBAN SQUARE (Soir), YAKUSHIMA et SANCTUM. Pour couronner le tout, la galerie offre un aperçu de scènes coupées de Tekken à Tekken 7.

Un récit épique prévu pour Tekken 8

Le Story Trailer de Tekken 8 révèle une histoire passionnante. Suite à la défaite d’Heihachi, Kazuya et sa G Corporation sèment toujours plus de ravages. Face à ce chaos, Jin Kazama, son fils et possesseur du gène démoniaque, apparait comme le seul capable de l’arrêter. Ils promettent des combats époustouflants et mettent en évidence l’agressivité et des combats spectaculaires grâce à la puissance de cette génération de consoles.

Vous êtes intéressés pour en savoir plus ? Veuillez consulter le lien ICI pour davantage d’informations concernant Tekken 8 et les autres produits de Bandai Namco Europe.

N’hésitez pas à partager vos impressions sur cette démo et votre excitation pour la sortie de Tekken 8 dans les commentaires ci-dessous !