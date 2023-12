TEST – Ecovacs Deebot X2 Omni : L’aspirateur robot du futur ? Performance, polyvalence et améliorations

Dans un monde où le temps est de plus en plus précieux, les aspirateurs robots se présentent comme des alliés du quotidien, promettant propreté et efficacité sans effort. Parmi les acteurs clés de ce marché florissant, Ecovacs se distingue par son innovation et sa technologie de pointe. Leur dernier-né, le Ecovacs Deebot X2 Omni, incarne cette ambition : un aspirateur robot qui aspire et lave, tout en naviguant avec une intelligence artificielle avancée. Doté d’un design carré et d’une puissance d’aspiration impressionnante, ce modèle promet de révolutionner notre façon de nettoyer nos maisons. Mais derrière son apparence élégante et ses promesses alléchantes, le Deebot X2 Omni est-il vraiment à la hauteur des attentes ? Ce test se plonge au cœur de cette question, en explorant chaque aspect de cet aspirateur robot, de son unboxing à son efficacité en passant par ses fonctionnalités.

Notre avis en bref sur le Ecovacs Deebot X2 Omni

Le Ecovacs Deebot X2 Omni se positionne comme une référence dans le monde des aspirateurs robots. Avec sa conception unique et ses performances de haut niveau, il offre une expérience de nettoyage complète, bien qu’il ne soit pas exempt de petits défauts. Ses points forts résident dans sa puissance d’aspiration, son design innovant et sa polyvalence en tant qu’aspirateur et laveur. Cependant, des imperfections dans la cartographie et une tendance à laisser les bords des tapis humides après le lavage sont à noter. Malgré ces quelques réserves, le Deebot X2 Omni se révèle être un allié de choix pour maintenir votre intérieur propre et sain.

Fiche technique

Autonomie 3h Aspiration sur tapis Oui, 8000PA Capacité bac poussière 420 mL Base De recharge ou de Vidage Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau 4L Poids 5 kg Couleur Blanc ou noir Prix PVC : 1329€

Unboxing de l’Ecovacs Deebot X2 Omni

L’expérience commence dès l’ouverture de la boîte. Le Ecovacs Deebot X2 Omni se révèle dans un design carré et épuré, promettant une efficacité améliorée dans les coins et le long des murs​​. Ce modèle, testé en blanc, apporte une touche moderne à la technologie domestique.

Dans le paquet, on trouve :

L’aspirateur robot Deebot X2 Omni lui-même, avec son design compact et ses dimensions pratiques pour un accès aisé sous les meubles​​.

lui-même, avec son design compact et ses dimensions pratiques pour un accès aisé sous les meubles​​. La station de nettoyage tout-en-un : un ajout innovant qui souligne l’autonomie et la simplicité d’entretien de l’appareil​​.

: un ajout innovant qui souligne l’autonomie et la simplicité d’entretien de l’appareil​​. Les accessoires : serpillères, la brosse, des filtres, et d’autres éléments essentiels pour maintenir le Deebot X2 Omni en parfait état de fonctionnement.

L’attention aux détails dans la conception et l’emballage de ce produit transmet immédiatement une impression de qualité et de sophistication.

Installation et Facilité d’utilisation du Ecovacs Deebot X2 Omni

Le processus d’installation du Deebot X2 Omni est étonnamment simple. Une fois sorti de sa boîte, le robot s’installe facilement dans sa station de chargement. La configuration initiale, facilitée par une connexion Bluetooth et une intégration Wi-Fi, est rapide et intuitive​​.

L’application Ecovacs Home joue un rôle crucial dans l’expérience utilisateur, offrant une interface claire et des options de personnalisation approfondies. L’application permet de contrôler le robot, de définir des programmes de nettoyage et des zones interdites, et d’ajuster les paramètres selon les besoins spécifiques de votre foyer​​.

Avec sa configuration aisée et son interface utilisateur conviviale, le Deebot X2 Omni se positionne comme un appareil accessible, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie des aspirateurs robots. La fonction AUTO Cleaning est interessante car le robot va faire évoluer son nettoyage dans le temps en fonction des pieces et de leur saletés.

Performance et Efficacité du Deebot X2 Omni

Le Ecovacs Deebot X2 Omni promet une aspiration puissante et un nettoyage en profondeur. Dans la pratique, il remplit efficacement ces promesses en aspirant et en nettoyant sur diverses surfaces. Néanmoins, bien qu’il parcoure méthodiquement l’espace, certains coins peuvent parfois être négligés avec la serpillère. Cette observation souligne une marge d’amélioration dans la gestion des coins et des bords​​. Concernant l’aspiration, il est vraiment efficace avec ses 8000PA et son design carré. Voici deux exemples de ma cuisine avant et après son passage, d’abord en aspiration de saletés diverses. Puis le test du ketchup + poudre de cacao. Pour la partie aspiration, il a bien tout nettoyé et a bien évité l’obstacle qui se présentait à lui ! Pour la serpillière, en un passage, une grosse partie a été enlevé mais il a laissé quelques traces. Au final assez efficace.

L’expérience utilisateur est grandement simplifiée grâce à l’application Ecovacs Home. Elle offre une utilisation intuitive, permettant de sélectionner facilement une pièce, d’ajuster les préférences de nettoyage, et de démarrer l’opération. La flexibilité offerte par l’app pour personnaliser le type de nettoyage, la puissance et le nombre de passages est un atout notable​​.

Bien que le Deebot X2 Omni soit généralement compétent pour éviter les obstacles, des problèmes de localisation ont été observés. Le robot peut parfois se retrouver perdu ou avoir des difficultés à regagner sa station, indiquant des zones à améliorer en termes de navigation et de cartographie. Ces soucis sont renforcés par des imperfections dans l’application, notamment la perte occasionnelle de la carte et une précision parfois limitée dans la délimitation des pièces​​. Mais ce sont des amélioration logiciel, pour avoir parlé à la marque, c’est leur objectif principal actuellement, améliorer l’app !

Fonctionnalités supplémentaires du Ecovacs Deebot X2 Omni

Contrôle à Distance et Spot Cleaning

Une des fonctionnalités remarquables du Deebot X2 Omni est sa capacité à être contrôlé à distance via l’application. Cette fonction est particulièrement utile pour le nettoyage ciblé, ou « Spot Cleaning ». Si une zone spécifique de la maison nécessite une attention immédiate, il est possible de diriger le robot précisément vers cet endroit via l’app. Cela se révèle extrêmement pratique pour des nettoyages rapides et efficaces en cas de petits désordres ou déversements​​.

Surveillance Vidéo Intégrée

Le Deebot X2 Omni ne se limite pas au nettoyage. Il intègre également une fonctionnalité de caméra de surveillance, permettant aux utilisateurs de surveiller leur domicile même lorsqu’ils ne sont pas présents. Cette capacité transforme le robot en un dispositif de sécurité domestique, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire. Grâce à la caméra 960p RGB intégrée, les utilisateurs peuvent visualiser en temps réel ce qui se passe chez eux, contrôler le robot avec des commandes virtuelles, et même surveiller les animaux de compagnie ou d’autres activités domestiques​​.

Autres Caractéristiques

Système de lavage rotatif OZMO Turbo 2.0 : Offre un nettoyage en profondeur, capable de venir à bout des taches tenaces​​. Les serpillères se soulèvent pour passer sur les tapis mais les touche quand même.

: Offre un nettoyage en profondeur, capable de venir à bout des taches tenaces​​. Les serpillères se soulèvent pour passer sur les tapis mais les touche quand même. Technologies de Navigation Avancées : AIVI 3D 2.0 et TrueMapping 3.0 pour une navigation précise et un évitement efficace des obstacles​​.

: AIVI 3D 2.0 et TrueMapping 3.0 pour une navigation précise et un évitement efficace des obstacles​​. Assistant vocal YIKO 2.0 : Permet un contrôle vocal du robot, ajoutant une dimension de commodité et d’interaction moderne​​.

En résumé, le Deebot X2 Omni d’Ecovacs ne se contente pas de nettoyer ; il apporte une multitude de fonctionnalités intelligentes qui enrichissent l’expérience utilisateur, allant du nettoyage ciblé à la surveillance domestique.

Conclusion : Que vaut le Ecovacs Deebot X2 Omni ?

Le Ecovacs Deebot X2 Omni se présente comme un aspirateur robot avancé, doté d’une multitude de fonctionnalités innovantes et pratiques. Sa puissance d’aspiration de 8000Pa, sa capacité à nettoyer en profondeur grâce à son système de lavage rotatif OZMO Turbo 2.0, et ses technologies de navigation sophistiquées en font un appareil de choix pour ceux qui recherchent l’efficacité et la commodité dans le nettoyage de leur domicile. L’ajout de fonctionnalités telles que la surveillance vidéo et le contrôle à distance enrichit davantage son utilité, le transformant en un véritable assistant domestique polyvalent.

Cependant, il n’est pas sans défauts. Les problèmes de localisation et de précision dans la cartographie, ainsi que la tendance à laisser des coins humides lors du lavage, sont des points qui méritent une attention pour des améliorations futures. Malgré ces réserves, le Deebot X2 Omni se distingue comme un aspirateur robot haut de gamme, offrant une expérience complète qui va au-delà du simple nettoyage, en intégrant des aspects de sécurité et de contrôle à distance. En somme, il représente un investissement judicieux pour ceux qui cherchent à simplifier et à améliorer l’entretien de leur foyer.

