Test – Ecovacs Deebot X1 Turbo : nettoyer sa maison comme au centre commercial

On pensait avoir tout vu, et pourtant Ecovacs nous surprend encore. En début d’année 2022, Ecovacs a présenté une nouvelle gamme de trois aspirateurs-robots dépassant les 1000€. On pourrait trouver cela ridicule, mais la marque qui a su s’imposer en Europe avec de nombreux modèles propose aujourd’hui toutes les dernières technologies dans un assistant ménager. À qui est destiné ce Deebot X1 Turbo ? C’est ce que nous avons tâché de découvrir lors de notre test.

Conçu par un designer de renom

Commercialisé au tarif de 1299€, Ecovacs se devait de proposer un modèle unique pour se démarquer de la forte concurrence. Pour cela, la gamme du Deebot X1 a été pensée par le design Jacob Jensen. Le résultat est satisfaisant, les finitions affichent les performances du professionnel. Le robot aspirateur arbore une forme ronde, avec une finition en métal sur le dessus. D’ailleurs, le capot est aimanté, ce qui permet de vider plus facilement le bac à poussière. Un seul bouton est présent sur le dessus de l’appareil, pour démarrer un nettoyage rapide. Pour les autres fonctionnalités, direction l’application dont nous parlerons en dessous.

Le Ecovacs Deebot X1 Turbo est un aspirateur-robot qui dispose de deux patins rotatifs qui vont permettre de laver le sol comme les fameuses machines dans les centres commerciaux. Le fait d’opter pour cette option va permettre un meilleur nettoyage, notamment sur les tâches incrustées. Celles-ci sont aimantées et permettent au robot de détecter le souhait du lavage.

L’aspirateur-robot trouve demeure dans sa base de chargement qui est très imposante. Il faut avoir une grande place pour accueillir ce nouveau jouet, ce qui ne lui permet pas de trouver position dans un petit appartement. Cette station de vidage est uniquement destinée pour le bac d’eau. En effet, l’aspirateur ne pourra délaisser la poussière après chaque nettoyage. La base est imposante pour vidanger l’eau sale de l’aspirateur et remplir le bac d’eau propre. Mais aussi pour nettoyer les patins automatiquement.

Un centre de contrôle pour Deebot X1 Turbo

Tout comme les autres aspirateurs-robots chez Ecovacs, l’installation se fait en seulement quelques secondes. Pour cela, il faut se munir de son smartphone, installer l’application Ecovacs Home, se créer un compte et appairer l’appareil. Le tour est joué, place aux nombreuses fonctionnalités du Deebot X1 Turbo. Ecovacs a su affiner et proposer la meilleure application au fil du temps. Aujourd’hui, il est très facile de lancer un nettoyage personnalisé à distance et d’être informé de la position de l’aspirateur en temps réel. En se rendant sur la cartographie du domicile nettoyé, il est possible de définir des pièces à nettoyer en profondeur, d’activer la fonctionnalité de lavage ou encore d’éviter des obstacles automatiquement. Mieux encore, l’aspirateur peut servir de chien de garde grâce à sa caméra.

Comme pour d’autres appareils de la marque, l’application permet également d’avoir un carnet d’entretien du Deebot X1 Turbo. Utile pour savoir quand il faut changer la brosse, nettoyer le filtre, etc. N’oublions pas de mentionner qu’il est bien évidemment possible de choisir la puissance d’aspiration (Silencieux, Standard, Max, Max+), ainsi que le débit de l’eau pour le nettoyage (faible, moyen, élevé). Un assistant vocal du nom de YIKO est présent, mais à améliorer. En effet, il n’a pas toujours reconnu les ordres dictés. Un gadget qui fera ses preuves un jour, peut-être.

Le Google Maps de la maison

Le Ecovacs Deebot X1 Turbo s’équipe d’un télémètre laser, le must-have de la marque. Celui-ci ne cesse de faire ses preuves sur les modèles haut de gamme, mis à jour pour l’occasion. Le résultat est sans appel, la cartographie est identique à la réalité. Couplé à une panoplie de capteurs et une caméra, ce robot a une meilleure vue que certains. Il évite automatiquement les nouveaux obstacles et cela sans taper dedans. Cependant, il y a une faille, les petits objets (comme les Lego par exemple).

Aspiration et lavage de qualité

Comme nous l’attendions, le Deebot X1 Turbo est excellent sur sa fonctionnalité principale, aspirer. Que ce soit sur sol dur ou sur un tapis, le résultat est impeccable, même sur tapis à poil long. Même la poussière la plus récalcitrante dans les coins des murs n’a pas su résister.

En ce qui concerne le lavage du sol, la fonctionnalité de patins rotatifs nettoie beaucoup mieux qu’une plaque vibrante. Les tâches profondes que nous aurions pu critiquer lors de nos tests sur des modèles plus classiques se voient disparues après un simple passage.

Prendre soin de son assistant ménager, tu devras

Avoir un robot qui sait mieux nettoyer que soi, c’est bien. En prendre soin comme la prunelle de ses yeux après avoir investi autant, c’est encore mieux. L’entretien du robot aspirateur débute par les filtres. Ils sont au nombre de deux. Il faudra penser à les décrasser au moins 1 fois toutes les 2 semaines pour optimiser l’aspiration. Au tour des brosses sous l’aspirateur. Bien que l’application indique des recommandations pour changer le rouleau, il faut penser à vérifier que des cheveux ne se soient pas entremêlés pour une fois de plus aspirer parfaitement.

Concernant les serpillères, nul besoin de s’inquiéter puisque la base se charge du nettoyage après chaque passage. Enfin, le bac qui permet de renfermer jusqu’à 400 ml de poussières. Point négatif, la base de chargement ne permet pas de vider automatiquement ce bac à poussières, il faudra l’assister. Puis vider le bac d’eau sale pour continuer à garder la maison clean.

Autonomie record pour le Deebot X1 Turbo

Véritable machine de guerre qui offre toutes les qualités pour être l’assistant parfait de la maison, le Deebot X1 Turbo est également endurant. Évidemment, tout dépendra du profil de nettoyage, avec faible ou forte intensité, aspiration accompagnée ou non du lavage. Lors d’une utilisation classique, l’autonomie mesurée est en moyenne de 3 heures. Assez pour passer l’aspirateur dans de grandes demeures, ou pour lancer un nettoyage en profondeur dans un appartement de taille moyenne. Qui dit autonomie performante, dit temps de charge rallongé. Pour une recharge complète avec 5% d’autonomie restante, nous avons mesuré 5 heures de charge.

Conclusion : Ecovacs Deebot X1 Turbo

Il faut l’avouer, le Ecovacs Deebot X1 Turbo n’est pas à la portée de tout le monde, mais vient concurrencer le Roborock S7 MaxV Ultra. Il s’agit d’un véritable investissement à long terme pour ceux qui veulent une maison impeccable, tous les jours, sans faire le moindre effort. C’est ce que réalise à merveille cet assistant équipé des meilleures technologies et d’une connectivité complète. L’application permet de prendre le contrôle de la bête pour un nettoyage adapté, mais aussi pour surveiller la maison grâce à sa caméra. Inutile de chercher à faire la maintenance à chaque session, la base s’en occupe toute seule. Seul bémol, il faudra penser à vider le bac à poussière soi-même. Mais c’est une critique retenue uniquement par les fainéants. Oui c’est cher, mais quand on aime, on ne compte pas.

