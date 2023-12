Cette tablette Huawei rivaliserait avec l’iPad Pro 12.9 et la Galaxy Tab S9 Ultra !

Huawei a récemment tenu son dernier événement de cette année 2023 à Dubaï. L’entreprise chinoise a profité de cet événement pour annoncer de nombreux produits dont une tablette haut de gamme qui fait déjà beaucoup parler d’elle : Le MatePad Pro 13.2.

Une fiche technique haut de gamme

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette tablette Huawei MatePad Pro en jette ! Elle dispose d’un écran imposant de 196,1 x 289,1 mm avec une épaisseur de 5,5 mm et un poids de 580 g. De plus, elle propose un écran OLED de 13,2 pouces et une définition Full HD. De quoi la mettre en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Tab 9 Ultra.

Par ailleurs, cette tablette de Huawei n’a rien à envier à l’iPad Pro 12.9 d’Apple. Elle promet une expérience visuelle premium avec sa luminosité maximale de 1000 nits et son taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz.

De même, Huawei a également pensé à la productivité et au divertissement de ses clients en intégrant le format 3:2.

Qu’est-ce que cette nouvelle tablette de Huawei a dans le ventre ?

Le Huawei MatePad Pro 13.2 est alimenté par le système d’exploitation HarmonyOS 4 de Huawei. Pour rappel, la marque chinoise doit encore composer sans les services de Google. Néanmoins, cette tablette dispose de la puce HiSilicon Kirin 9000S.

Côté charge, les intéressés pourront compter sur la charge rapide. La tablette embarque un système USB-C capable de délivrer jusqu’à 88 watts de puissance.

Huawei a déclaré que cette tablette arrivera bel et bien en France. Elle sera vendue à 999 euros. Il sera également possible de la précommander dès le 8 janvier 2024 sur le site de Huawei.