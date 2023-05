Galaxy Tab S9 Ultra : voici le design de la prochaine tablette premium Samsung

Samsung devrait revenir sur le marché des tablettes haut de gamme dans les semaines à venir avec la gamme Galaxy Tab S9. En attendant un évènement de lancement, de premières images sont tombées pour le modèle Ultra. L’occasion de découvrir un design somme toute similaire à la Galaxy Tab S8 Ultra, à quelques points prêts.

Chaque année, Samsung commercialise une nouvelle génération de tablettes haut de gamme. Après les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra, nous devrions voir arriver très prochainement les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra. D’ailleurs, ce lancement devrait avoir lieu aux côtés des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Pour rappel, l’évènement aurait lieu à la fin du mois de juillet 2023.

En attendant, nous avons déjà eu droit à des images de la Galaxy Tab S9, partagées par le leaker OnLeaks. Bonne nouvelle, l’informateur nous a partagé de nouvelles images autour des rprochaines tablettes Samsung. Plus précisément, ce dernier a publié en collaboration avec le site MySmartPrice des rendus de la Galaxy S9 Ultra (et quelques informations sur la fiche technique).

Au premier coup d’œil, le design de cette nouvelle tablette premium n’a rien de nouveau par rapport à la Galaxy Tab S8 Ultra. Quelques petites modifications discrètes sont tout de même présentes à l’arrière : le module photo et la zone magnétique pour le stylet ne sont plus unis ; et les capteurs photo présents à l’arrière sont en forme de goutte d’eau, comme pour tous les smartphones sortis depuis les Galaxy S23.

Outre le design, nous apprenons quelques informations sur la fiche technique : un écran Super OLED de 14,6 pouces avec une définition de 2 960 x 1 848 pixels et une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 120 % ; ainsi que des dimensions de 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. Pour rappel, un précédent rapport mentionnait aussi la présence d’une certification IP67, un poids de 737 gr, une puce Snapdragon 8 Gen 2 ainsi qu’une batterie de 11 300 mAh compatible avec la charge rapide 45 W.