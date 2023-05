Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : lancement le 26 juillet 2023 pour les nouveaux pliables Samsung

Durant l’été, Samsung compte revenir avec de nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Bonne nouvelle, la période de lancement vient de se préciser à travers un récent rapport. Nous devrions ainsi découvrir ces modèles durant une conférence fixée au 26 juillet 2023.

Le marché des smartphones pliables reste indéniablement porté par Samsung. Même l’arrivée de Google avec son Pixel Fold ne devrait pas inquiéter la firme sud-coréenne, notamment car la commercialisation reste limitée à quelques pays dans le monde. Cependant, la concurrence s’intensifie avec des modèles sortant enfin du marché chinois.

Samsung se doit donc de rapidement réagir, et efficacement (avec de grosses nouveautés), afin de garder sa place de leader. Dans cet objectif, le lancement de la prochaine génération de modèles pliables, soit les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, devrait être plus précoce que les années précédentes. Précédemment, nous apprenons que la période de lancement aurait lieu à la fin du mois de juillet, contre août habituellement.

Bonne nouvelle, un récent rapport de Chosun Media est venu préciser les choses. D’après le média, l’évènement de lancement Galaxy Unpacked dédié aux Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 serait fixé au 26 juillet 2023. Samsung annoncerait ainsi ces modèles deux semaines avant la période d’annonce habituelle. Nous apprenons au passage que ce dernier prendrait place en Corée du Nord, plus précisément à Séoul.

D’après les rumeurs, la commercialisation des Galaxy Z Fold 5 et Z flip 5 aurait lieu deux semaines plus tard : le 11 août 2023. Le média SamMobile estime que ce lancement précoce des prochains pliables serait causé par « la faiblesse des ventes de puces semi-conductrices, qui a fortement affecté les bénéfices de Samsung ». L’objectif de Samsung serait ainsi de « rendre les revenus du troisième trimestre 2023 plus supportables ».

