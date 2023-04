Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : lancement fin juillet 2023 pour les prochains pliables Samsung

Les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 approchent à grands pas. D’ailleurs, les prochains smartphones pliables de Samsung devraient arriver plus tôt que les modèles précédents. En effet, nous venons d’apprendre que la conférence de lancement se déroulerait durant la dernière semaine de juillet 2023, contre la période d’août habituellement.

Après l’annonce des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, Samsung s’apprête à revenir avec de nouveaux smartphones haut de gamme. Comme chaque année, ce sont les Galaxy Z, smartphones pliables de la gamme, qui arrivent durant l’été. Le calendrier de la firme sud-coréenne aurait cependant changé en cette année 2023.

Dans un rapport, SamMobile est venu annoncer un évènement de lancement durant la dernière semaine de juillet pour les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Le média avance plus précisément une conférence se déroulant entre le 25 et le 27 juillet 2023. À titre de comparaison, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 avaient été dévoilés le 10 août 2022, contre le 11 août pour la génération précédente.

Le lancement de la nouvelle gamme de smartphones pliables Samsung serait ainsi plus précoce par rapport à ses autres modèles, avec une annonce deux semaines avant la période habituelle. Cette décision semble assez logique lorsqu’on regarde le marché des smartphones pliables.

En effet, de plus en plus de marques se lancent de ce marché à l’international. Avant cela, ces modèles étaient limités aux marchés locaux des marques, principalement la Chine. Il ne faut surtout pas oublier que le géant américain Google s’apprête à rentrer sur le marché avec le Pixel Fold. L’annonce est d’ailleurs prévue pour début mai lors de la Google I/O 2023.

Samsung envisagerait ainsi un lancement précoce des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 pour contrecarrer un marché de plus en plus concurrentiel et garder sa place de leader.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Fold 5 : un modèle pliable plus fin et léger que le Galaxy Z Fold 4 !