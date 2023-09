Bientôt la Beta One UI 6.0 pour Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ?

Les derniers smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5, sont arrivés cette année avec Android 13 et One UI 5.1.1 préinstallés. Naturellement, ces deux modèles seront parmi les premiers appareils Galaxy à recevoir la mise à jour Android 14 et One UI 6.0. Comme par le passé, Samsung offrira à ses utilisateurs la possibilité de tester en avant-première le prochain système d’exploitation majeur.

Programme bêta One UI 6.0 pour Samsung Galaxy

Le programme bêta One UI 6.0 a d’abord été lancé pour la série Galaxy S23 et est également disponible pour certains smartphones Samsung de milieu de gamme. Le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5 et d’autres appareils haut de gamme recevront également la bêta One UI 6.0 plus tard cette année. Une rumeur persistante nous laisse penser que le programme bêta pourrait être lancé dès cette semaine pour le Fold 5 et le Flip 5.

Soyons cependant prudents. Comme cela a pu être le cas pour la série Galaxy S23, il est toujours possible que ce lancement connaisse quelques retards. Il n’est pas non plus certain de savoir quels marchés auront accès à cette bêta pour les modèles pliables de 2023. La bêta du Galaxy S23 est accessible en Inde, en Corée, en Allemagne, en Pologne, en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le lancement de la bêta du Z Fold 5 et du Z Flip 5 dans ces mêmes pays n’est pas encore confirmé.

Nous ne manquerons pas de vous informer dès que le programme bêta One UI 6.0 pour le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 sera lancé. Restez à l’écoute !

Êtes-vous impatient de découvrir toutes les nouveautés que nous réserve la mise à jour One UI 6.0 sur les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ? Partagez votre enthousiasme dans les commentaires et n’hésitez pas à partager cet article pour faire part de cette info à votre entourage !