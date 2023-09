Test – Ride 5 : Pose le genou sur PS5

Il y a environ trois ans, nous avions eu l’occasion de vous présenter Ride 4 sur la nouvelle console de Sony. Le « Gran Turismo de la moto » revient sur PS5. Cette comparaison est-elle réellement valable ? Le nouvel opus surclasse-t-il l’ancien ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Ride 5, la simulation ultime ?

Milestone a choisi une approche plutôt conservatrice en reprenant les bases de la formule de l’opus précédent. Toutefois, il faut souligner accroissement du contenu. Ride 5 propose 233 motos issues du catalogue de 14 constructeurs, alors que Ride 4 n’en proposait « que » 176 à l’époque. Le jeu comprend également 38 circuits fictifs et réels, ainsi que leurs variantes, répartis sur plusieurs continents. Il offre divers modes de jeu, certains classiques et d’autres inédits. En somme, vous aurez de quoi passer de nombreuses heures à jouer, même si l’expérience peut sembler familière.

Ride 3 avait conquis de nombreux joueurs grâce à son mode carrière mettant en avant l’univers des motards, avec des épreuves sur piste et sur route au guidon de motos emblématiques. Malheureusement, Ride 4 avait adopté une approche plus classique axée principalement sur les courses en circuit, décevant ainsi la majorité des pilotes virtuels. Ride 5 ne fait malheureusement pas exception à cette tendance. Le mode carrière, baptisé « Tour, » commence avec une séquence d’introduction prometteuse, mais rapidement, vous retombez dans un schéma similaire en choisissant une ligue dans différents continents. Ainsi, vous enchainerez des épreuves variées, telles que des courses contre-la-montre, des courses classiques, des duels et des courses d’endurance. Une fois tous les groupes d’un acte terminés, vous débloquez des défis supplémentaires et ainsi de suite. Le jeu propose un total de plus de 200 épreuves, offrant ainsi de nombreuses heures de jeu en solo.

Riders on the storm

Heureusement, Ride 5 ne se résume pas qu’à son mode carrière. Il offre également de grandes possibilités de personnalisation de vos motos. Vous pouvez personnaliser mécaniquement et visuellement vos motos, avec des améliorations telles que des stages moteur, une amélioration de la transmission, de l’échappement, des freins et des jantes. De plus, vous pouvez personnaliser votre pilote en ajustant chaque aspect de son équipement.

Le jeu propose aussi un nouveau mode appelé « Race Creator, » qui permet de créer des courses et des championnats personnalisés avec de nombreux détails, tels que le logo de l’événement, les types de motos autorisées, le niveau de l’IA, les circuits, la météo, etc. Bien que cette fonction ne révolutionne pas le genre, elle offre une opportunité d’exprimer votre créativité et de prolonger la durée de vie du jeu selon vos préférences.

Ride 5 toujours aussi beau ?

En ce qui concerne les graphismes, Ride 4 avait impressionné de nombreux joueurs, en particulier sur les consoles de nouvelle génération et sur PC. Du coup, les attentes étaient très élevées pour Ride 5.

Alors c’est plus beau ou non ? Milestone maitrise-t-il parfaitement son sujet sur les consoles de venus current gent ? La réponse est plus nuancée, La modélisation des motos dans Ride 5 est impressionnante, avec une attention méticuleuse aux détails pour plus de 230 modèles différents. Le jeu présente des améliorations notables en ce qui concerne l’éclairage et les effets atmosphériques, offrant une expérience visuelle impressionnante, surtout lors des courses sous la pluie ou de nuit. Cependant, cette approche réaliste de la lumière implique des reflets moins prononcés par rapport à Ride 4, ce qui peut donner l’impression d’un rendu plus fade, en particulier par beau temps. Cela dit, Ride 5 reste un jeu visuellement attrayant, renforcé par des détails comme la météo dynamique, le cycle jour/nuit, tous ces éléments renforcent vraiment l’immersion.

A contrario, les personnages du jeu ne bénéficient pas du même traitement graphique. Les cinématiques d’avant-course, ajoutées pour améliorer l’immersion, montrent des personnages avec un rendu visuel nettement inférieur, ce qui contraste avec le reste du jeu. Ces éléments graphiques semblent venus directement du début de la génération PS4. C’est vraiment dommage, cela fait tâche.

Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter pro’

En ce qui concerne la physique du jeu, Ride 5 s’adresse à un large public. Les aides au pilotage sont nombreuses et variées, ce qui permet aux joueurs de régler leur expérience en fonction de leur niveau de compétence. Une fois les aides désactivées, le pilotage devient plus technique et réaliste, avec une sensation de poids des motos et une gestion des freins plus réaliste.

À noter que l’IA des adversaires peut être agressive, ce qui peut parfois entraîner des collisions rageantes, vous êtes sur votre trajectoire dans un virage et là une autre moto vient vous percuter et vous fait tomber. Heureusement, le jeu propose une fonction de rembobinage, cela vous évitera les crises de rage. Mais cela pourra agacer ceux qui n’aiment pas utiliser ce type d’option.

En ce qui concerne le multijoueur, Ride 5 propose des fonctionnalités classiques pour ce genre de jeu, y compris le cross-play entre toutes les plateformes. De plus, le jeu propose de nouveau le mode multijoueur en écran partagé à deux joueurs, une fonctionnalité appréciée qui avait disparu depuis Ride 2. C’est important à souligner, car cette fonction a quasiment disparu de nos jours sur la plupart des jeux, et c’est dommage.

Conclusion sur Ride 5

Le motard que je suis était forcément impatient de retrouver ce nouvel épisode de la série. Mais même si j’ai pu paraitre un peu dur dans ce test. Ride 5 reste un très bon jeu de moto. Je vous le recommande chaudement. Vous pouvez y retrouver les motos les plus mythiques qui ont marqué les amateurs de deux roues : GSX-R, CBR, R1, H2R, etc. Bref, chacun y trouvera son bonheur. Ride Safe !

