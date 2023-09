H2 MEET 2023 : L’éblouissante réussite d’un salon mondial sur l’hydrogène

Une réussite spectaculaire. Voilà comment se résume l’exposition spécialisée dans l’industrie de l’hydrogène, H2 MEET 2023, qui s’est déroulée du 13 au 15 septembre à KINTEX, dans la province de Goyang à coté de Séoul en Cotée du Sud. Avec plus de 30 000 participants venus de 18 nations, le salon s’est imposé comme une plateforme mondiale incontournable pour l’industrie de l’hydrogène.

H2 MEET : une plateforme pour l’industrie de l’hydrogène

Kang Nam-hoon, le président du comité d’organisation de H2 MEET, a souligné l’importance du salon en tant que plateforme de coopération mondiale. Il estime que le développement de l’économie de l’hydrogène passera par des réseaux mondiaux entre gouvernements, entreprises et institutions de recherche.

Pour le développement de l’économie de l’hydrogène, les réseaux mondiaux entre les gouvernements, les entreprises et les instituts de recherche sont cruciaux. H2 MEET s’est imposé comme une plateforme de coopération mondiale pour la construction de la chaîne de valeur de l’hydrogène. L’industrie de l’hydrogène couvre un large éventail de domaines, de la production au stockage, en passant par le transport et l’utilisation, ce qui rend la collaboration essentielle. À l’avenir, nous nous attendons à ce que H2 MEET devienne encore plus actif en tant que plateforme mondiale. Kang Nam-hoon

Avec 303 entreprises et institutions de 18 pays participant à cette édition, H2 MEET a vu une augmentation de 26% du nombre de participants par rapport à l’année précédente. Le nombre cumulé de visiteurs a également augmenté de près de 6%, pour dépasser les 32 000.

Une programmation diversifiée

Sous le thème « Accélérer l’économie de l’hydrogène avec une technologie de pointe » (Ramping Up Hydrogen Economy with Cutting-Edge Technology), la conférence H2 MEET 2023 a été découpée en trois sessions : Leaders Summit, Country Day et Tech Talk. Ceci avec la participation de 184 intervenants, dont des leaders mondiaux de l’industrie de l’hydrogène, des décideurs politiques et des experts. Le nombre total de participants tout au long de l’événement a dépassé 2 000 personnes.

La journée Country Day, qui a été lancée l’année dernière et mettant en vedette des hauts fonctionnaires de divers pays, a suscité des réponses enthousiastes en tant que lieu de discussions animées sur les politiques internationales en matière d’hydrogène et de collaboration. De nombreux pays ont répondus présent lors du salon, notamment l’Australie qui est dans toutes les discussions comme un leader de la création d’hydrogen verte !

Des rencontres internationales et des accords commerciaux

En plus des conférences, le salon a mis en avant le potentiel des technologies innovantes liées à l’hydrogène, avec notamment les Best Product Media Awards et les Global Media Pick.

Cette année, notamment lors des H2 Innovation Awards, plus de 40 entreprises ont participé à une compétition acharnée. Le grand prix a été décerné à MiCo Power (PDG Ha Tae-hyung) pour sa pile à combustible à oxyde solide à haut rendement. Dans la catégorie Production d’hydrogène, JM International (PDG Kim Kyung-ha et Kim Woo-yeon) a remporté le meilleur prix pour la Modification du catalyseur de production d’hydrogène. Dans la catégorie Stockage et distribution d’hydrogène, l’Agence coréenne de promotion de l’industrie du carbone (directeur Bang Yun-hyuk) a reçu le meilleur prix pour le Récipient sous pression composite de transport d’hydrogène à haute pression. Dans la catégorie Utilisation de l’hydrogène, Doosan Fuel Cell (PDG Je Hoo-seok) a été sélectionné pour sa Pile à combustible à hydrogène – 5CSA.

Environ 280 réunions ont eu lieu pendant l’exposition, pour un montant total de consultation de 300 millions de dollars. Cela a abouti à plus de 20 accords commerciaux entre entreprises nationales et internationales, incluant aussi bien des conglomérats comme Hyundai et POSCO que des PME comme Samjung ENC et Iljin Hysolus.

L’édition 2023 de H2 MEET a démontré une fois de plus son rôle de premier plan dans l’industrie mondiale de l’hydrogène. N’hésitez pas à partager cette actualité, qui souligne l’importance croissante de cette ressource dans notre économie. Construisons un avenir plus vert, ensemble!