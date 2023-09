iPhone 15 : Comment le protéger avec les coques Rhinoshield

Les iPhone 15 sont enfin disponibles à la vente depuis le 14 septembre 2023. Ces nouveaux smartphones d’Apple sont dotés d’un design élégant, d’un écran OLED lumineux, d’une puce A17 Pro puissante et de capteurs photo performants. Mais comme tout appareil électronique, ils sont aussi fragiles et exposés aux risques de chutes, de rayures ou de chocs. Pour protéger votre précieux iPhone 15, vous avez besoin d’une coque de qualité, qui allie résistance, esthétique et fonctionnalité. C’est ce que vous propose RHINOSHIELD, la marque spécialisée dans la protection ultime pour votre smartphone.

Les coques RHINOSHIELD pour iPhone 15

RHINOSHIELD a lancé une gamme complète de coques, de protections d’écran et d’accessoires iPhone 15. Quel que soit votre style, votre budget ou vos besoins, vous trouverez forcément le produit qui vous convient parmi les différentes collections proposées par RHINOSHIELD. Voici un aperçu des nouveautés à découvrir sans plus attendre.

RHINOSHIELD vous propose trois types de coques pour votre iPhone 15. Il s’agit de la coque SolidSuit, la coque Mod NX et la coque Clear. Chacune de ces coques est conçue avec le matériau breveté ShockSpread™, qui offre un haut niveau de protection contre les chocs. Elles sont également très fines (moins de 3 mm d’épaisseur) et légères (moins de 30 g). Ce qui permet de préserver le design et la prise en main de votre iPhone 15.

La coque SolidSuit

C’est la coque la plus robuste et la plus élégante de la gamme. Elle est disponible en deux finitions : classique et carbone. De plus, elle se décline en de nombreuses couleurs et est également personnalisable. Vous pouvez choisir des designs exclusifs issus de collaborations avec des artistes, des marques ou des licences comme Marvel, Star Wars ou One Piece.

La coque Mod NX

Il s’agit de la coque la plus modulaire et la plus polyvalente de la gamme. Elle vous permet de changer facilement le contour, le dos ou les boutons de votre coque selon vos envies. Vous pouvez ainsi créer votre propre coque unique parmi des milliers de combinaisons possibles. La coque Mod NX est également compatible avec les accessoires MagSafe d’Apple.

La coque Clear

Cette coque est transparente et résistante au jaunissement. Elle vous permet de profiter pleinement du design original de votre iPhone 15 tout en le protégeant efficacement. Elle possède également un revêtement anti-rayures et anti-traces de doigts pour garder votre coque toujours impeccable.

Les protections écran RHINOSHIELD pour iPhone 15

RHINOSHIELD vous propose quatre types de protections écran anti-chocs pour votre iPhone 15. La protection écran transparent, la protection écran anti-espion, la protection écran mate et la protection d’écran Anti-Lumière Bleue. Ces protections écran offrent une protection maximale contre les rayures, les fissures ou les brisures grâce à leur technologie innovante.

En outre, ces protections possèdent un film Impact Flex qui épouse parfaitement la forme incurvée de l’écran de votre iPhone 15. Il est fabriqué à partir d’un matériau polymère qui résiste aux impacts jusqu’à 5 fois mieux que le verre trempé classique. Il est également très fin (0,29 mm) et très transparent (99 %), ce qui garantit une excellente qualité d’affichage et une sensibilité tactile optimale.

Elles sont aussi munies du verre trempé Impact Glass, un verre rigide qui recouvre entièrement l’écran plat de votre iPhone 15. Ce verre possède un verre aluminosilicate qui résiste aux impacts jusqu’à 3 fois mieux que le verre trempé classique. Il est très dur (9H) et très clair (95 %), ce qui assure une protection efficace et une visibilité parfaite.

Les accessoires RHINOSHIELD pour iPhone 15

RHINOSHIELD vous propose également des accessoires pratiques et originaux pour accompagner votre iPhone 15 au quotidien. Parmi ces accessoires, vous trouverez :

La dragonne Wrist Lanyard

Cette dragonne vous permet de garder votre iPhone 15 à portée de main en toute sécurité. Elle possède un tissu résistant et confortable, en plus d’un clip détachable pour une utilisation facile.

La bouteille AquaStand

Cet accessoire vous permet de fixer votre iPhone 15 sur n’importe quelle surface métallique grâce à son aimant intégré compatible MagSafe. Elle est fabriquée à partir d’un matériau écologique et durable, et elle est dotée d’un bouchon étanche pour une utilisation sans risque.

La coque pour AirPods GRIPMAX

Cette coque vous permet de protéger vos écouteurs sans fil contre les chocs, les rayures ou la poussière. Elle est fabriquée à partir du même matériau que les coques RHINOSHIELD, et elle est dotée d’un mousqueton pour l’accrocher facilement à votre sac ou à votre ceinture.

Vous l’aurez compris, RHINOSHIELD vous offre une gamme complète de produits pour protéger votre iPhone 15 avec style et efficacité.