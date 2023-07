Comparatif iPhone 14 Pro VS Galaxy S23 Plus – Le quel choisir ?

Le match au sommet de 2023 est lancé ! Cette année, Apple et Samsung sortent le grand jeu avec l’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 Plus. Mais lequel de ces deux géants de la technologie surpasse l’autre ? Si vous êtes actuellement aux prises avec cette question, félicitations ! Vous êtes au bon endroit. Notre comparatif détaillé mettra en lumière les forces et faiblesses de chaque modèle, en se basant sur des critères de décisions bien précis comme la performance, le design, la qualité de l’appareil photo, l’autonomie de la batterie et bien plus. Rejoignez-nous dans cette aventure technologique pour découvrir lequel de ces titans des smartphones sera le choix parfait pour vous !

Design

En termes de design, l’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 Plus sont deux terminaux qui s’imposent par une finition haut de gamme. Ils sont tous deux dotés d’un châssis métallique et d’un dos en verre, promettant une sensation de luxe à chaque prise en main. La conception de l’iPhone 14 Pro, avec ses bords arrondis, son charme immuable et sa nouvelle encoche Dynamic Island, est devenue emblématique. La protection Ceramic Shield offre un niveau supplémentaire de robustesse, tandis que le bloc photo proéminent fait une forte impression. Malheureusement, Apple n’offre pas beaucoup de déclinaisons de couleurs.

D’une autre part, le Galaxy S23 Plus exprime avec brio la philosophie de Samsung en matière de design. Il est élégant, fin et léger, tout en arborant un grand écran de 6,6 pouces, ce qui le rend à la fois agréable à manipuler et spectaculaire à regarder. Le dos épuré du téléphone, avec son bloc photo discret, ajoute une touche d’élégance. Un autre atout est l’optimisation de l’interface pour une utilisation à une main. En termes de choix de couleurs, Samsung éclipse Apple avec un plus large éventail d’options. Il est aussi doté de la protection Gorilla Glass Victus 2 qui confère au téléphone une robustesse extraordinaire, et d’une certification IP68 qui garantit la résistance à l’eau et à la poussière.

Appareil photo

Côté photographie, les deux appareils sortent le grand jeu. Le Galaxy S23 Plus est équipé d’un capteur principal de 108 MP offrant des images de haute qualité, des couleurs éclatantes et une grande netteté, même en basse luminosité. Le téléobjectif qui permet un zoom optique jusqu’à 5x est un autre point fort. En revanche, il semble que l’appareil photo de Samsung peut parfois produire des images avec des couleurs trop saturées et manquer de naturel, ce qui est un bémol à prendre en compte.

Le dernier iPhone, lorsque l’on parle de l’iPhone 14 Pro, a réussi à faire une percée notable en proposant un capteur principal de 48 MP, améliorant nettement le niveau de détail du cliché. Apple brille également par une colorimétrie très naturelle et une très bonne gestion des niveaux de luminosité. Les photos prises en contre-jour se révèlent même meilleures que sur sa version précédente. Malgré ces atouts, certains pourraient argumenter que le bond qualitatif entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 Pro n’est pas assez flagrant étant donné la différence de prix.

Performances

L’iPhone 14 Pro est équipé du dernier processeur Apple, le Bionic A16, offrant un gain de performance d’environ 10 % par rapport à la génération précédente. Sa puissance est impressionnante, permettant une manipulation fluide même avec les jeux 3D les plus gourmands. Une performance excellente même en poussant le smartphone à ses limites !

Sur le plan des performances, le Galaxy S23 Plus n’est pas en reste avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2 et sa mémoire vive LPDDR5 de 8 Go. Il est capable de gérer efficacement les jeux aux paramètres graphiques maximals sans aucune chute de FPS notable. Il présente également un système de refroidissement efficace ce qui est un avantage non négligeable pour les gamers.

Autonomie

Avec l’iPhone 14 Pro, on peut s’attendre à une autonomie de 17 à 18 heures en usage plus intensif, et jusqu’à 15 heures pour un usage très intensif. C’est une performance tout à fait décente compte tenu des fonctionnalités haut de gamme que le smartphone offre.

Quant au Samsung Galaxy S23 Plus, même s’il est doté d’un grand écran et gère de nombreuses applications gourmandes en énergie, il promet une autonomie impressionnante grâce à son excellente gestion de l’énergie. Dans nos tests d’utilisation intensive, le smartphone a montré sa résilience en fonctionnant pendant près de 29 heures avec plus de 5 heures d’écran allumé. Ajoutons à cela la charge ultra-rapide de 45W, qui, bien que nécessitant l’achat d’un chargeur séparé, permet un temps de recharge incroyablement court.

Prix

Le prix est un paramètre clé dans la décision d’achat d’un smartphone. L’iPhone 14 Pro est vendu à partir de 1119 euros pour la version de base, un prix qui reflète bien sûr la qualité et les fonctionnalités haut de gamme du smartphone. Apple est réputée pour ses prix premium, et l’iPhone 14 Pro n’est pas différent.

D’autre part, le Samsung Galaxy S23 Plus est vendu à un prix de départ légèrement plus élevé que son rival de chez Apple, à 1219 euros pour le modèle de base. C’est un montant conséquent, mais pour ce prix, Samsung offre un éventail de fonctionnalités impressionnant, une excellente autonomie de batterie et une qualité d’image exceptionnelle. Le choix dépend donc fortement des préférences personnelles de chaque utilisateur quant au système d’exploitation, aux fonctionnalités et au style esthétique.

Que choisir entre l’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 Plus ?

Nous avons ici deux titans de la technologie qui ont chacun beaucoup à offrir. L’iPhone 14 Pro brille par son esthétique léchée, ses performances impressionnantes, et un appareil photo qui fait honneur à la réputation d’Apple. Il plaît par son design raffiné, emblématique et résistant, et son système fluidquant grâce au processeur Bionic A16.

Le Galaxy S23 Plus, de son coté, séduit par son grande écran époustouflant, une multitude de choix de couleurs, son autonomie avancée et la qualité exceptionnelle de ses photos. Sa resistance et son interface optimisée pour une utilisation à une main sont de vrais plus. Sa batterie et son appareil photo de 108 MP en font un choix audacieux, pour ceux qui aiment explorer la technologie à la pointe.

En fin de compte, l’achat de l’un ou l’autre de ces appareils sera une décision très personnelle, basée sur vos préférences et vos exigences spécifiques. Aucun de ces smartphones n’est meilleur que l’autre dans l’absolu ; tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir de la part de votre terminal.

