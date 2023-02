Samsung annonce les Galaxy S23 et S23+ : nouveau design et plus d’autonomie !

2023 est une année assez calme pour la gamme « Galaxy S », principalement pour les Galaxy S23 et S23+. Annoncés aujourd’hui par Samsung, ces deux modèles n’arborent pas de nouveautés majeures par rapport aux S22 et S22+. Nous pouvons tout de même notifier quelques changements intéressants, notamment du côté du design, de la puissance ou encore de la batterie.

S23+ S23

En ce 1er février, les Galaxy S23 et S23+ ont été annoncés par Samsung (avec aussi le S23 Ultra). L’occasion pour nous de vous dévoiler la fiche technique de ces deux modèles, et surtout les différences présentes par rapport aux S22 et S22+.

Au niveau de l’affichage, rien ne devrait drastiquement changer cette année avec les Galaxy S23 et S23+. Nous devrions en effet retrouver avec des écrans AMOLED respectifs de 6,1 et 6,7 pouces avec une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement oscillant entre 48 et 120 Hz. Une amélioration est tout de même de la partie au niveau de la luminosité maximale, passant de 1 300 nits sur les S22 à 1 750 nits.

Du côté des performances, plusieurs améliorations sont de la partie grâce à l’introduction de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Tout d’abord, il est important de souligner que tous les marchés y auront droit. Pour rappel, les modèles vendus en Europe (et donc en France) avaient auparavant droit à des SoC moins puissants (Samsung Exynos). À noter, les S23 et S23+ ont droit à leur propre puce Snapdragon 8 Gen 2. Cette dernière est donc optimisée pour les derniers smartphones Samsung.

La partie photo propose quant à elle peu de changements sont de la partie. La seule nouveauté se trouve du côté de la caméra selfie avec l’introduction d’un capteur de 12 Mpx (contre 10 Mpx auparavant) et d’un meilleur autofocus. Nous retrouvons ensuite le module photo des S22 et S22+ : capteur principal grand-angle de 50 Mpx + ultra grand-angle de 12 Mpx + téléobjectif x3 de 10 Mpx.

Il est tout de même important de préciser que le design du module photo change, avec désormais des capteurs en forme de goutte d’eau à l’instar des Galaxy S22 Ultra et S23 Ultra. Pour la partie vidéo, les deux modèles peuvent maintenant filmer en 8K à 30 images par seconde.

Pour la batterie, il est intéressant de souligner que la capacité de ces dernières a augmenté : 3 900 mAh pour le Galaxy S23 et 4 700 mAh pour le S23+, soit +200 mAh par rapport aux S22 et S22+. La charge ne change pas : 25 W en filaire pour le S23 et 45 W pour le S23+ ; charge sans fil 10 W ; et charge inversée 5 W.

Derniers points de la fiche technique à noter, les Galaxy S23 et S23+ sont lancés sous Android 13 avec la surcouche One UI 5.1 ; et voici les quatre coloris annoncés par Samsung : Phantom Black (noir), Cotton Flower (crème), Botanic Green (vert) et Misty Lilac (lavande). À noter, le site de Samsung propose exclusivement les coloris Lime et Graphite.

Pour les prix, une hausse tarifaire est constatée par rapport aux Galaxy S22 et S22+ :

Galaxy S23 8/128 Go : 959 euros (+100 euros); 8/ 256 Go : 1 019 euros (+100 euros).

Galaxy S23+ 8/256 Go : 1 219 euros (+160 euros) ; 8/512 Go : 1 339 euros (+160 euros).



Les deux nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung seront disponibles le 17 février 2023. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.