Galaxy S23 Ultra : une partie photo au top pour le nouveau smartphone premium Samsung

Samsung vient de lever le voile sur le Galaxy S23 Ultra. Avec ce nouveau modèle premium, le leader du marché des smartphones ne réinvente pas la roue, mais vient apporter de belles améliorations au S22 Ultra. Cela passe notamment par la partie photo avec l’introduction d’un nouveau capteur principal, montant maintenant à 200 Mpx ; ou encore les performances avec la puce Snapdragon 8 Gen 2.

Les rumeurs autour des nouveaux smartphones haut de gamme Samsung n’ont plus lieu d’être. En effet, le Galaxy Unpacked annonçant les Galaxy S23 vient d’avoir lieu ce mercredi 1er février 2023. Dans cet article, nous n’allons pas parler des S23 et S23+, mais vous détailler les nouveautés du modèle le plus premium, alias le S23 Ultra.

Tout d’abord, parlons de l’écran. Aucun changement n’est de la partie avec cette génération. Nous retrouvons ainsi une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une définition Quad HD+, un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 750 nits. Petite nouveauté intéressante à noter : la présence d’un verre Corning Gorilla Glass Victus de deuxième génération, assurant ainsi une meilleure protection contre les rayures et chocs.

Les performances sont ensuite assurées par la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2. Deux points sont à souligner : la puce a été optimisée pour les nouveaux smartphones Galaxy (overclocké notamment à 3,36 GHz) ; et toutes les régions du monde profiteront de ce processeur (ce qui veut dire : pas de versions Exynos en Europe comme avec les Galaxy S précédents). Au niveau de la mémoire, le smartphone embarque entre 8 et 12 Go de RAM, couplée à 256, 512 ou 1 To de stockage interne.

La partie photo compte trois grands changements importants : le remplacement de la caméra selfie de 40 Mpx du S22 Ultra, par un capteur de 12 Mpx (avec une qualité similaire d’après Samsung) avec un meilleur autofocus; un capteur principal de 200 Mpx au lieu de 108 Mpx sur la génération précédente ; et le dual pixel sur l’autofocus de tous les capteurs. Nous retrouvons ensuite le traditionnel ultra grand-angle de 12 Mpx, le téléobjectif de 10 Mpx et le second de 10 Mpx avec zoom optique x10 à l’arrière.

À noter, la partie vidéo monte en grade avec la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde. Nous découvrons aussi que la stabilisation optique de l’image a été améliorée, avec maintenant 3 degrés de stabilisation (contre 3 auparavant). Au niveau de la batterie du Galaxy S23 Ultra, pas de nouveautés. Elle a toujours une capacité de 5 000 mAh, et peut se recharger avec une puissance de 45 W en filaire et 10 W en sans-fil. La charge inversée 5 W est toujours de la partie.

Pour connectivité, nous avons du Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC et Ultra Wide Band. Pour finir, les quatre coloris du Galaxy S23 sont : Phantom Black (noir), Cotton Flower (crème), Botanic Green (vert) et Misty Lilac (rose lavande). À noter, le site officiel de Samsung propose aussi du rouge et du bleu ciel.

Comme la génération précédente, le stylet S-Pen est de la même couleur que le smartphone, et est toujours intégré dans le châssis. Petit changement tout de même, il n’est pas de la même taille que sur le Galaxy S22 Ultra.

Parlons prix maintenant. Le Galaxy S23 Ultra subit une belle hausse de prix par rapport au S22 Ultra : 1 419 euros contre 1 259 euros (+160 euros) en version 8/256 Go ; 1 599 euros contre 1 459 euros (+140 euros) en 12/512 Go ; et 1 839 euros contre 1 659 euros en 12 Go/1 To (+180 euros).

Pour finir, sachez que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour le Galaxy S23 Ultra, ainsi que les S23 et S23+. La date de sortie est prévue pour le 17 février 2023.