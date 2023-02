Honor : rendez-vous le 27 février pour découvrir la version européenne du pliable Magic Vs et les Magic 5

Honor compte faire son grand retour sur le marché des smartphones haut de gamme très prochainement. En effet, la marque chinoise vient d’annoncer une conférence pour le MWC de Barcelone. Prenant place le 27 février 2023, elle viendra présenter plusieurs produits : la version européenne du pliable Honor Magic Vs ; et la nouvelle gamme de modèles premium, les Honor Magic 5.

Le 23 novembre, Honor est venu lever le voile sur un smartphone pliable qui promet une belle concurrence face aux Galaxy Z Fold de Samsung : le Honor Magic Vs. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que George Zhao, PDG de Honor, avait souligné que ce modèle pliable ferait aussi « ses débuts sur les marchés étrangers ».

Nous allons avoir plus d’informations à ce sujet très prochainement. En effet, Honor a confirmé sur ses réseaux sociaux la tenue d’une conférence le 27 février 2023 à 13 h 30 (heure française) afin de présenter ce smartphone à l’occasion du MWC de Barcelone. La commercialisation en Europe, et bien évidemment en France, ne devrait ainsi plus tarder après cet évènement.

Pour rappel, le Honor Magic Vs chinois profite de la fiche technique suivante : puce Snapdragon 8+ Gen 1 ; écran pliable et de 7,9 pouces et écran externe de 6,54 pouces ; un châssis des plus fins et léger ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 66 W ; ou encore un module photo avec capteur principal 54 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx et téléobjectif 8 Mpx avec zoom optique x3.

Mais ce n’est pas tout, la marque compte aussi annoncer une nouvelle gamme de smartphones à la pointe de la technologie : les Honor Magic 5. À noter, des rumeurs ont récemment mentionné qu’un Magic 5 Lite pourrait être de la partie (en plus du modèle traditionnel et Pro).

