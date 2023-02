Samsung Galaxy S23 : voici comment regarder la conférence de lancement en direct !

Ce mercredi 1er février est un jour spécial pour Samsung. En effet, la firme sud-coréenne tient un nouvel évènement Galaxy Unpacked, visant à présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ; mais aussi les ordinateurs ultra-portables Galaxy Book 3. Découvrez dans notre article comment suivre la conférence de lancement en direct !

Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant l’annonce de nouveaux produits Samsung. Pour rappel, un évènement de lancement Galaxy Unpacked a été daté pour ce mercredi 1er février 2023. Plus précisément à partir de 19 h, heure française.

D’ailleurs, nous savons déjà quels produits seront annoncés : les smartphones Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ; et les ordinateurs portables Galaxy Book 3, Book 3 Pro, Book 3 Ultra, Book 3 360 et Book 3 Pro 360. En cliquant sur le nom de ces produits, vous pourrez voir les dernières fuites d’information à leur sujet, révélant designs et fiches techniques.

Mais pour l’heure, vous êtes ici pour suivre en direct l’évènement Galaxy Unpacked de ce début d’année 2023. Outre le fait d’être disponible à 19 heures pétantes ce 1er février, il est nécessaire d’accéder à une seule et unique page web : celle de la diffusion en direct de Samsung.

Pour découvrir en direct les Galaxy S23 et les Galaxy Book 3, vous devez précisément vous rendre sur une de ses adresses :

La page d’accueil du site officiel Samsung ;

La vidéo de l’évènement sur la chaîne YouTube de la firme sud-coréenne.

Bien évidemment, vous aurez le droit après chaque annonce de Samsung à un article sur Le Café du Geek venant récapituler les nouveautés introduites par chaque produit.