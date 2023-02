Test – Ecovacs Deebot T10 Turbo : l’aspirateur robot qui a tout pour plaire !

Pas un mois ne passe sans que l’entreprise Ecovacs ne fasse parler d’elle. Après avoir conquis de nombreux utilisateurs de leurs modèles haut de gamme X1, elle pense à ceux pour qui l’achat d’un aspirateur robot est un acte réfléchi. Le Deebot T10 Turbo est une solution grand public des meilleures fonctionnalités de la marque pour un prix plus doux. Annoncé au prix de 899€, nous fera-t-il l’honneur d’être la nouvelle référence du marché ?

Design

Ce nouveau Deebot T10 Turbo est en somme classique de par son design. Avec sa forme arrondie et son télémètre qui dépasse, il pourra aisément passer dans tous les recoins. Seul un bouton physique est apposé sur le capot pour lancer ou mettre en pause un nettoyage express. Pour vider le bac à poussières, il faut retirer la plaque supérieure aimantée du robot. Car non, la station de recharge ne permet pas de vider automatiquement ce bac. Mais elle permet quand même de vider l’eau sale et de rajouter de l’eau pour le prochain lavage. Cette station peut paraitre encombrante. Normal puisqu’elle est équipée de 2 réservoirs de 4 litres chacun.

Sous la bête se trouvent deux ailettes et un rouleau en caoutchouc pour aspirer différents types de sol. C’est ici aussi que l’on y retrouve 2 serpillières rotatives qui font permettre de décrasser les sols durs. Bémol, aucun système d’élévation n’est présent sur ce modèle, ce qui ne lui permet pas de passer sur un tapis pendant le lavage. Il faut retirer les brosses rotatives pour aspirer les tapis. Cependant, la station permet de laver les serpillières à l’eau claire et de les sécher automatiquement. Séchage à l’air chaud pour garantir un résultat hygiénique et sans odeur. La station du Deebot T10 Turbo fait tout le travail pour vous, sans nécessiter de démontage ou de lavage fréquent.

Application

Une fois bien installé, il est temps de passer à la configuration. Pour cela, il suffit de dégainer son smartphone et de télécharger l’application Ecovacs. La configuration est très rapide pour que le robot aspirateur se connecte au réseau WiFi. De nombreuses fonctionnalités sont à retrouver sur l’application, qui est l’une des plus complètes du marché. Par exemple, elle a la particularité de proposer une cartographie très détaillée et sur plusieurs niveaux de la maison. On peut également donner un nom à chaque pièce, pour ensuite contrôler la bête depuis Alexa pour lui indiquer d’aller en nettoyer une spécifiquement.

Le nettoyage du domicile est 100% configurable, où chaque pièce peut avoir sa force d’aspiration et le niveau d’humidité des serpillères. Outre cela, l’entretien du robot est à programmer et surveiller depuis le téléphone. Il est d’ailleurs équipé d’un assistant vocal pour le contrôler à distance. Grâce au langage naturel, il comprend avec précision les commandes de nettoyage, y réagit et passe à l’action. Il prend également en charge la localisation des sons grâce à ses trois micros intégrés. Dites OK YIKO et le Deebot T10 Turbo nettoiera le sol en fonction de la zone prédéfinie.

Navigation

Le Deebot T10 Turbo bénéficie d’un équipement complet pour naviguer au mieux : un télémètre laser des capteurs et une caméra comme œil de contrôle. Optimisée par IA, elle permet une navigation et un positionnement précis dans toute la maison. Le robot détecte les petits objets avec précision, pour les contourner et les identifier sur l’application. Il navigue ainsi en douceur dans la lumière ou dans l’obscurité totale pour un nettoyage adapté. Grâce à ses capteurs orientés vers le bas, DEEBOT identifie automatiquement les marches et les seuils pour éviter les chutes.

Dès la première analyse, le Deebot T10 Turbo va partir à l’aventure, en longeant les murs pour définir les pièces. Il fera ensuite des zigzags pour terminer le nettoyage, tout en prenant soin d’éviter les meubles et obstacles. Cet aspirateur robot a la particularité de détecter avant l’impact les objets, ce qui permet de les éviter ou d’amoindrir le choc. Il détecte également les tapis, qu’il parvient à surmonter en adaptant sa vitesse d’aspiration automatiquement. À savoir que la caméra peut aussi servir de système de sécurité pour surveiller son domicile ou un animal de compagnie.

Aspiration/lavage du Deebot T10 Turbo

Avec une puissance d’aspiration de 3400 Pa et 2 serpillères rotatives pour laver le sol, le Deebot T10 Turbo est un allié efficace pour les tâches ménagères. Bien qu’il soit moins performant que le Deebot X1 Turbo, il est tout de même très efficace sur sol dur et tapis à poils courts. Avec ses ailettes apposées sur les deux côtés du robot et sa reconnaissance affutée des objets, il permet de nettoyer le domicile dans sa globalité. Ecovacs apporte également une fonctionnalité qui fait varier la vitesse de rotation des ailettes, pour ne pas éjecter au loin certaines poussières. Contrairement au mode Max+ qui est bruyant mais aussi trop puissant, ce qui ne permet pas toujours au robot de réussir à aspirer certains éléments.

Le système de lavage du sol rotatif OZMO Turbo 2.0, avec ses deux serpillières, est une solution très efficace contre les taches tenaces. Il offre un nettoyage plus complet rendant les surfaces comme neuves. D’ailleurs les deux serpillières rotatives sont équipées d’aimants facilitant leur installation. Celles-ci se nettoient automatiquement une fois le retour à la base effectué. Le lavage du sol est donc le gros point fort de ce Deebot T10 Turbo, que nous recommandons pour cela.

Autonomie

Force est de constater que le Deebot T10 Turbo est équipé, comme son grand frère, d’une batterie de 5200 mAh. De quoi permettre un nettoyage complet du domicile en une charge. L’autonomie est évidemment réduite lorsqu’on lui demande d’aspirer en mode Max+, mais parviendra tout de même à ses fins. Cependant, de retour à sa base, le robot aspirateur a la particularité de mettre plusieurs heures avant de retrouver la pleine forme. Pour les personnes ayant une très grande surface de vie, il faudra alors programmer plusieurs passages dans la journée, depuis l’application. Quoi qu’il en soit, il reste l’un des aspirateurs les plus autonomes du marché.

Conclusion : Ecovacs Deebot T10 Turbo

Ce nouveau Ecovacs Deebot T10 Turbo a tout pour plaire, à commencer par son prix. On y retrouve de nombreuses ressemblances avec son ainé, mais la fonctionnalité premium de la marque a été ajoutée. En effet, ce modèle performe sur le lavage des sols grâce à son système breveté. Tout comme sa station de charge qui lave et sèche les serpillères, bien qu’elle ne permet pas de vider le bac à poussières. L’autonomie est exemplaire, mais le temps de recharge peut freiner ceux qui ont de grandes surfaces à nettoyer en une journée. Ce Deebot T10 Turbo n’est pas parfait, sa version supérieure T10 Plus ou la gamme X1 viennent corriger ses défauts, mais il permet au grand public d’avoir ce qui se fait de mieux du côté des aspirateurs autonomes.

